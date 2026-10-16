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"Дом.РФ": новостройки в России за три квартала подорожали на 5,9%

"Дом.РФ": новостройки в России за три квартала подорожали на 5,9% - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ": новостройки в России за три квартала подорожали на 5,9%

Новостройки в России за три квартала 2026 года подорожали в среднем на 5,9%, подсчитали аналитики "Дом.РФ". | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:29+0300

2026-10-16T11:29+0300

2026-10-16T11:29+0300

недвижимость

бизнес

ленинградская область

санкт-петербург

хакасия

дом.рф

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новостройки в России за три квартала 2026 года подорожали в среднем на 5,9%, подсчитали аналитики "Дом.РФ". "В сентябре рост цен ускорился перед изменением условий семейной ипотеки. За месяц строящееся жилье подорожало в среднем на 1% после +0,6% в августе и июле. Всего за девять месяцев 2026 года новые квартиры прибавили в стоимости 5,9%, опередив накопленную инфляцию (5%). Таким образом, в реальном выражении средние цены с начала года выросли на 0,8%", – говорится в сообщении госкомпании. Как отмечается в нем, в январе-сентябре новостройки подорожали в абсолютном большинстве регионов. Заметнее всего рост цен оказался в Ленинградской области (+13% против +4,7% годом ранее) и Санкт-Петербурге (+11,6% против +5,4%). Снижение средних цен с начала года зафиксировано аналитиками компании в Хакасии (–5,4%), Астраханской (–4,8%) и Омской (–1,1%) областях, а также в Краснодарском крае (–1,4%). По данным "Дом.РФ", за три квартала цены на жилье массового сегмента выросли на 6,1%, в бизнес- и элитном сегментах – на 4,9%. В разрезе комнатности больше подорожали однушки (+6,5%), двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,6%, трехкомнатные – на 4,2%. "До конца года ожидаем умеренного роста цен на новостройки в условиях более сдержанного спроса", – добавляется в сообщении.

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недвижимость, бизнес, ленинградская область, санкт-петербург, хакасия, дом.рф