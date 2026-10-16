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В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций

В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций

Пятьдесят трансформаторных подстанций обесточено в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:27+0300

2026-10-16T09:27+0300

2026-10-16T09:27+0300

донецк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят трансформаторных подстанций обесточено в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Киевском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, обесточено 50 трансформаторных подстанций", - написал Кулемзин в канале на платформе "Макс". Он отметил, что без электроэнергии остаются 7 987 абонентов.

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донецк