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В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций
В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций
Пятьдесят трансформаторных подстанций обесточено в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:27+0300
2026-10-16T09:27+0300
2026-10-16T09:27+0300
донецк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят трансформаторных подстанций обесточено в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Киевском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, обесточено 50 трансформаторных подстанций", - написал Кулемзин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что без электроэнергии остаются 7 987 абонентов.
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донецк
В Киевском районе Донецка обесточены 50 трансформаторных подстанций
Кулемзин: 50 трансформаторных подстанций обесточены в Киевском районе Донецка
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пятьдесят трансформаторных подстанций обесточено в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Киевском районе, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, обесточено 50 трансформаторных подстанций", - написал Кулемзин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что без электроэнергии остаются 7 987 абонентов.