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Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис

Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис - 16.10.2026, ПРАЙМ

Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках Российской энергетической недели выразил мнение, что мировой нефтяной рынок переживает системный кризис. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:03+0300

2026-10-16T17:03+0300

2026-10-16T17:03+0300

нефть

москва

александр дюков

газпром

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках Российской энергетической недели выразил мнение, что мировой нефтяной рынок переживает системный кризис. "На мировом рынке нефти и нефтепродуктов мы действительно наблюдаем в очередной раз сложную ситуацию, и можно, наверное, охарактеризовать ее как уже такой системный кризис. С одной стороны, нефтяному рынку не привыкать к сложным ситуациям", - сказал Дюков. "Только за последние 15-20 лет нефтяная отрасль прошла через три крупных кризиса. Это и кризисная ситуация 2008-2009 годов, и 2015 год, можно вспомнить, и можно вспомнить Covid - 2020 год", - добавил глава "Газпром нефти". Предыдущие сложные ситуации успешно были преодолен, отметил он. Однако текущий кризис на нефтяном рынке существенно отличается от предыдущих. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, москва, александр дюков, газпром