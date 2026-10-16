Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/dyukov-874348836.html
Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис
Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках Российской энергетической недели выразил мнение, что мировой нефтяной рынок переживает системный кризис. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:03+0300
2026-10-16T17:03+0300
нефть
москва
александр дюков
газпром
https://img.cdn1prime.ru/img/84178/57/841785741_0:0:2051:1154_1920x0_80_0_0_934c38e23832bf6a01b7fcd5adfb92dd.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках Российской энергетической недели выразил мнение, что мировой нефтяной рынок переживает системный кризис. "На мировом рынке нефти и нефтепродуктов мы действительно наблюдаем в очередной раз сложную ситуацию, и можно, наверное, охарактеризовать ее как уже такой системный кризис. С одной стороны, нефтяному рынку не привыкать к сложным ситуациям", - сказал Дюков. "Только за последние 15-20 лет нефтяная отрасль прошла через три крупных кризиса. Это и кризисная ситуация 2008-2009 годов, и 2015 год, можно вспомнить, и можно вспомнить Covid - 2020 год", - добавил глава "Газпром нефти". Предыдущие сложные ситуации успешно были преодолен, отметил он. Однако текущий кризис на нефтяном рынке существенно отличается от предыдущих. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84178/57/841785741_82:0:1970:1416_1920x0_80_0_0_2a7033d312018daab4776408690e8cc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, москва, александр дюков, газпром
Нефть, МОСКВА, Александр Дюков, Газпром
17:03 16.10.2026
 
Дюков: мировой нефтяной рынок переживает системный кризис

Глава "Газпром нефти" Дюков заявил о системном кризисе на мировом рынке нефти

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Дюков
Александр Дюков - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках Российской энергетической недели выразил мнение, что мировой нефтяной рынок переживает системный кризис.
"На мировом рынке нефти и нефтепродуктов мы действительно наблюдаем в очередной раз сложную ситуацию, и можно, наверное, охарактеризовать ее как уже такой системный кризис. С одной стороны, нефтяному рынку не привыкать к сложным ситуациям", - сказал Дюков.
"Только за последние 15-20 лет нефтяная отрасль прошла через три крупных кризиса. Это и кризисная ситуация 2008-2009 годов, и 2015 год, можно вспомнить, и можно вспомнить Covid - 2020 год", - добавил глава "Газпром нефти".
Предыдущие сложные ситуации успешно были преодолен, отметил он. Однако текущий кризис на нефтяном рынке существенно отличается от предыдущих.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьМОСКВААлександр ДюковГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала