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Рынок нефти охватил системный кризис, заявил Дюков

Рынок нефти охватил системный кризис, заявил Дюков - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рынок нефти охватил системный кризис, заявил Дюков

Системный кризис наблюдается на мировом рынке нефти и нефтепродуктов: компаниям в текущих условиях необходимо думать не только о финансовой эффективности, но и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:17+0300

2026-10-16T17:17+0300

2026-10-16T17:17+0300

нефть

москва

александр дюков

газпром

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Системный кризис наблюдается на мировом рынке нефти и нефтепродуктов: компаниям в текущих условиях необходимо думать не только о финансовой эффективности, но и о физической устойчивости, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "На мировом рынке нефти и нефтепродуктов мы в очередной раз наблюдаем сложную ситуацию, и можно, наверно, характеризовать ее как системный кризис", - сказал он в рамках РЭН-2026. У нефтяных компаний сейчас уже совсем другие вызовы, перечислил Дюков: это вызовы физических ударов по производственным мощностям, логистика, снижение надежности традиционных маршрутов поставок, блокада транспортных маршрутов. "Сейчас приоритетом для нефтяных компаний уже становится не финансовая эффективность, она, конечно, важна, о ней нужно помнить, но сейчас меняется логика поведения нефтяных компаний, нефтяные компании должны уже жить в логике устойчивости, в логике создания дополнительного запаса физической прочности. Чтобы ее обеспечить, мы должны нести дополнительные издержки, но эти издержки необходимы, чтобы обеспечить эту устойчивость, эту прочность", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, москва, александр дюков, газпром