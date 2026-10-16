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"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб

"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб

Лизинговая компания "Европлан" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:54+0300

2026-10-16T11:54+0300

2026-10-16T11:54+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 220 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Компания намерена разместить облигации серии 001Р-11 сроком обращения два года и восемь месяцев (990 дней) с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно ожидается 28 октября. Организаторами выступят Альфа-банк и Т-Банк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, финансы, альфа-банк, т-банк