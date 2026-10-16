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"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб
"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб
Лизинговая компания "Европлан" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:54+0300
2026-10-16T11:54+0300
рынок
россия
финансы
альфа-банк
т-банк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 220 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Компания намерена разместить облигации серии 001Р-11 сроком обращения два года и восемь месяцев (990 дней) с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно ожидается 28 октября. Организаторами выступят Альфа-банк и Т-Банк.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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рынок, россия, финансы, альфа-банк, т-банк
Рынок, РОССИЯ, Финансы, Альфа-банк, Т-Банк
11:54 16.10.2026
 
"Европлан" 26 октября соберет заявки на биржевые облигации на 10 млрд руб

"Европлан" планирует 26 октября собрать заявки на биржевые облигации на 10 млрд рублей

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" планирует 26 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности - премия не выше 220 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока.
Компания намерена разместить облигации серии 001Р-11 сроком обращения два года и восемь месяцев (990 дней) с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 28 октября. Организаторами выступят Альфа-банк и Т-Банк.
 
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