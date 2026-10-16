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ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной

ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной - 16.10.2026, ПРАЙМ

ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД") и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новый двухэтажный вагон с... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:38+0300

2026-10-16T13:38+0300

2026-10-16T13:38+0300

бизнес

россия

федеральная пассажирская компания

фпк

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД") и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новый двухэтажный вагон с детской зоной, а в туалетах будут детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, сообщил перевозчик. "Федеральная пассажирская компания" совместно с ТМХ разрабатывает новый двухэтажный вагон, в котором можно будет не только с комфортом ехать, но и играть, рисовать и проводить время всей семьей. О новой модели вагонов рассказал генеральный директор АО "ФПК" Дмитрий Пегов на селекторном совещании, приуроченном ко Дню работника пассажирского комплекса", - говорится в сообщении компании. В частности, на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже – 22 места для сидения и полноценное игровое пространство. "Детская зона разделена на несколько частей: для подвижных игр, для настольных игр и рисования, зона с интерактивными сенсорными панелями и игровым приставками, территория для развития мелкой моторики с бизибордами", - пишет ФПК. В туалетных комнатах появятся детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до раковины и вымыть руки. Кроме того, ФПК вместе с вагоностроителями обновляет концепцию двухэтажного вагона с местами для сидения и детской зоной на втором этаже.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд