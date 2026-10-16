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ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной
ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной - 16.10.2026, ПРАЙМ
ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД") и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новый двухэтажный вагон с... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:38+0300
2026-10-16T13:38+0300
2026-10-16T13:38+0300
бизнес
россия
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД") и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новый двухэтажный вагон с детской зоной, а в туалетах будут детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, сообщил перевозчик.
"Федеральная пассажирская компания" совместно с ТМХ разрабатывает новый двухэтажный вагон, в котором можно будет не только с комфортом ехать, но и играть, рисовать и проводить время всей семьей. О новой модели вагонов рассказал генеральный директор АО "ФПК" Дмитрий Пегов на селекторном совещании, приуроченном ко Дню работника пассажирского комплекса", - говорится в сообщении компании.
В частности, на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже – 22 места для сидения и полноценное игровое пространство.
"Детская зона разделена на несколько частей: для подвижных игр, для настольных игр и рисования, зона с интерактивными сенсорными панелями и игровым приставками, территория для развития мелкой моторики с бизибордами", - пишет ФПК.
В туалетных комнатах появятся детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до раковины и вымыть руки.
Кроме того, ФПК вместе с вагоностроителями обновляет концепцию двухэтажного вагона с местами для сидения и детской зоной на втором этаже.
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бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной
ФПК и ТМХ разрабатывают двухэтажный вагон с детской зоной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД") и "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новый двухэтажный вагон с детской зоной, а в туалетах будут детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, сообщил перевозчик.
"Федеральная пассажирская компания" совместно с ТМХ разрабатывает новый двухэтажный вагон, в котором можно будет не только с комфортом ехать, но и играть, рисовать и проводить время всей семьей. О новой модели вагонов рассказал генеральный директор АО "ФПК" Дмитрий Пегов на селекторном совещании, приуроченном ко Дню работника пассажирского комплекса", - говорится в сообщении компании.
В частности, на первом этаже будут располагаться четырехместные купе, на втором этаже – 22 места для сидения и полноценное игровое пространство.
"Детская зона разделена на несколько частей: для подвижных игр, для настольных игр и рисования, зона с интерактивными сенсорными панелями и игровым приставками, территория для развития мелкой моторики с бизибордами", - пишет ФПК.
В туалетных комнатах появятся детские сиденья и специальные приставные ступени-подставки, чтобы ребенок мог самостоятельно дотянуться до раковины и вымыть руки.
Кроме того, ФПК вместе с вагоностроителями обновляет концепцию двухэтажного вагона с местами для сидения и детской зоной на втором этаже.