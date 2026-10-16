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В Германии ожидают, что урожай в 2026 году вырастет на 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Германии ожидают, что урожай в 2026 году вырастет на 5%
В Германии ожидают, что урожай в 2026 году вырастет на 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Германии ожидают, что урожай в 2026 году вырастет на 5%
Немецкие винодельческие хозяйства ожидают, что урожай 2026 года позволит им получить 8 миллионов гектолитров виноградного сусла, что на 5% больше результатов... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:37+0300
2026-10-16T23:37+0300
сельское хозяйство
европа
испания
португалия
destatis
bild
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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Немецкие винодельческие хозяйства ожидают, что урожай 2026 года позволит им получить 8 миллионов гектолитров виноградного сусла, что на 5% больше результатов 2025 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Ожидается, что объем урожая составит 8,0 миллионов гектолитров виноградного сусла. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 7,7 миллиона гектолитров, ожидаемый объем урожая соответствует росту на 5%", - говорится в пресс-релизе. Согласно сообщению Destatis, ожидаемый урожай в 8 миллионов гектолитров все равно окажется на 0,3 миллиона гектолитров, то есть на 4%, меньше среднего показателя за период с 2020 по 2025 годы. Немецкое статистическое бюро отметило, что на урожай 2026 года оказали влияние накрывшая летом Европу аномальная жара и последовавшая за ней засуха. Из-за дефицита влаги ягоды остались довольно мелкими. С другой стороны, небольшое количество влаги означает более высокую концентрацию веществ в ягодах, что позволяет ожидать хорошее качество вина. Ведомство отметило, что по сравнению с 2025 годом увеличение урожая ожидается в Рейнгессене, Пфальце и Бадене. По данным Destatis, более половины ожидаемого объема урожая приходится на винодельческие регионы Рейнгессен (2,4 миллиона гектолитров) и Пфальц (2,1 миллиона гектолитров). Еще 24% ожидаемого объема разделят между собой регионы Баден (1,2 миллиона гектолитров) и Вюртемберг (772 тысячи гектолитров). "Особенно заметно абсолютное увеличение по сравнению с предыдущим годом в винодельческих регионах Пфальц (+214 000 гектолитров, или +11%), Баден (+171 000 гектолитров, или +17%) и Рейнгессен (+141 000 гектолитров, или +6%)", - говорится в пресс-релизе. Destatis отметило, что, согласно предварительным оценкам, из общего объема урожая 2026 года 5,6 миллиона гектолитров (70%) придется на сусло для белых вин, а 2,4 миллиона гектолитров (30%) — на сусло для красных вин. Европа пережила летом 2026 года одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Газета Bild 2 августа писала, что свыше 100 немецких городов и округов вводили запреты, направленные на ограничение потребления воды.
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40
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сельское хозяйство, европа, испания, португалия, destatis, bild
Сельское хозяйство, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, Destatis, Bild
23:37 16.10.2026
 
В Германии ожидают, что урожай в 2026 году вырастет на 5%

Destatis: урожай виноградного сусла в Германии в 2026 году вырастет на 5% до 8 млн

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Немецкие винодельческие хозяйства ожидают, что урожай 2026 года позволит им получить 8 миллионов гектолитров виноградного сусла, что на 5% больше результатов 2025 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
"Ожидается, что объем урожая составит 8,0 миллионов гектолитров виноградного сусла. По сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 7,7 миллиона гектолитров, ожидаемый объем урожая соответствует росту на 5%", - говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению Destatis, ожидаемый урожай в 8 миллионов гектолитров все равно окажется на 0,3 миллиона гектолитров, то есть на 4%, меньше среднего показателя за период с 2020 по 2025 годы.
Немецкое статистическое бюро отметило, что на урожай 2026 года оказали влияние накрывшая летом Европу аномальная жара и последовавшая за ней засуха. Из-за дефицита влаги ягоды остались довольно мелкими. С другой стороны, небольшое количество влаги означает более высокую концентрацию веществ в ягодах, что позволяет ожидать хорошее качество вина. Ведомство отметило, что по сравнению с 2025 годом увеличение урожая ожидается в Рейнгессене, Пфальце и Бадене.
По данным Destatis, более половины ожидаемого объема урожая приходится на винодельческие регионы Рейнгессен (2,4 миллиона гектолитров) и Пфальц (2,1 миллиона гектолитров). Еще 24% ожидаемого объема разделят между собой регионы Баден (1,2 миллиона гектолитров) и Вюртемберг (772 тысячи гектолитров).
"Особенно заметно абсолютное увеличение по сравнению с предыдущим годом в винодельческих регионах Пфальц (+214 000 гектолитров, или +11%), Баден (+171 000 гектолитров, или +17%) и Рейнгессен (+141 000 гектолитров, или +6%)", - говорится в пресс-релизе.
Destatis отметило, что, согласно предварительным оценкам, из общего объема урожая 2026 года 5,6 миллиона гектолитров (70%) придется на сусло для белых вин, а 2,4 миллиона гектолитров (30%) — на сусло для красных вин.
Европа пережила летом 2026 года одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Газета Bild 2 августа писала, что свыше 100 немецких городов и округов вводили запреты, направленные на ограничение потребления воды.
 
Сельское хозяйствоЕВРОПАИСПАНИЯПОРТУГАЛИЯDestatisBild
 
 
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