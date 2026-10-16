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Индонезия заинтересовалась российскими плавучими энергоблоками

Индонезия заинтересовалась российскими плавучими энергоблоками - 16.10.2026, ПРАЙМ

Индонезия заинтересовалась российскими плавучими энергоблоками

Индонезия заинтересовалась российскими плавучими энергоблоками для развития атомной энергетики, сообщил Ростехнадзор. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:50+0300

2026-10-16T10:50+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индонезия заинтересовалась российскими плавучими энергоблоками для развития атомной энергетики, сообщил Ростехнадзор. В Москве прошла встреча представителей ведомства с индонезийской делегацией во главе с генеральным директором по экономическим отношениям МИДа Даниэлем Тумпалом Сумурунгом Симанджунтаком. "Индонезийская сторона выразила высокую заинтересованность в развитии атомной энергетики, уделив особое внимание плавучим энергоблокам как одному из наиболее доступных вариантов развертывания атомной генерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что представители делегации отметили готовность развивать сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Международной морской организации и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов подтвердил готовность российского органа регулирования ядерной и радиационной безопасности к углублению сотрудничества с органом регулирования Республики Индонезия (BAPETEN), добавляется в релизе.

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