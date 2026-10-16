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Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергоресурсов
Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергоресурсов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергоресурсов
Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергетических ресурсов, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:39+0300
2026-10-16T11:39+0300
2026-10-16T11:39+0300
нефть
газ
азербайджан
иран
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергетических ресурсов, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи в рамках Российской энергетической недели.
"Сейчас мы с Азербайджаном прорабатываем возможность подобного проекта", - сказал он, говоря о создании подземных хранилищ с Азербайджаном.
Чиновник заявил об этом в ходе сессии "Платформа "3+3": энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе"
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, газ, азербайджан, иран, москва
Нефть, Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МОСКВА
Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергоресурсов
Тавакколи: Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергетических ресурсов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Иран обсуждает с Азербайджаном создание хранилищ для энергетических ресурсов, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи в рамках Российской энергетической недели.
"Сейчас мы с Азербайджаном прорабатываем возможность подобного проекта", - сказал он, говоря о создании подземных хранилищ с Азербайджаном.
Чиновник заявил об этом в ходе сессии "Платформа "3+3": энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе"
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.