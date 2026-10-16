https://1prime.ru/20261016/iran-874345776.html

Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США

Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США - 16.10.2026, ПРАЙМ

Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США

Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:18+0300

2026-10-16T16:18+0300

2026-10-16T16:18+0300

нефть

газ

иран

сша

мьянма

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874345776.jpg?1792156710

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. США проводят в настоящий момент морскую блокаду в отношении Ирана, а также ввели санкции, которые призваны ограничить возможности для полетов иранских авиакомпаний в различные страны. Иран охарактеризовал последние меры как воздушную блокаду. "Ирану с июня удалось экспортировать некоторое количество сжиженного углеводородного газа и авиационного топлива, несмотря на блокаду со стороны США", - пишет агентство. По данным источников, на которые ссылается агентство, с середины июля из Оманского залива вышло по меньшей мере восемь газовозов, перевозивших иранский СУГ, общий объем оценивается в 4,1 миллиона баррелей. Еще один танкер с иранским авиационным топливом прибыл в Мьянму в сентябре, отмечает Рейтер. "Хотя эти грузы составляют лишь небольшую часть прежнего объема экспорта энергоресурсов, они являются редким свидетельством того, что нефтепродукты проникают через блокаду, которая остановила экспорт иранской нефти", - добавляет агентство.

иран

сша

мьянма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, иран, сша, мьянма