https://1prime.ru/20261016/iran-874345776.html
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США - 16.10.2026, ПРАЙМ
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США
Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:18+0300
2026-10-16T16:18+0300
2026-10-16T16:18+0300
нефть
газ
иран
сша
мьянма
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874345776.jpg?1792156710
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
США проводят в настоящий момент морскую блокаду в отношении Ирана, а также ввели санкции, которые призваны ограничить возможности для полетов иранских авиакомпаний в различные страны. Иран охарактеризовал последние меры как воздушную блокаду.
"Ирану с июня удалось экспортировать некоторое количество сжиженного углеводородного газа и авиационного топлива, несмотря на блокаду со стороны США", - пишет агентство.
По данным источников, на которые ссылается агентство, с середины июля из Оманского залива вышло по меньшей мере восемь газовозов, перевозивших иранский СУГ, общий объем оценивается в 4,1 миллиона баррелей. Еще один танкер с иранским авиационным топливом прибыл в Мьянму в сентябре, отмечает Рейтер.
"Хотя эти грузы составляют лишь небольшую часть прежнего объема экспорта энергоресурсов, они являются редким свидетельством того, что нефтепродукты проникают через блокаду, которая остановила экспорт иранской нефти", - добавляет агентство.
иран
сша
мьянма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, иран, сша, мьянма
Нефть, Газ, ИРАН, США, МЬЯНМА
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США
Reuters: Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
США проводят в настоящий момент морскую блокаду в отношении Ирана, а также ввели санкции, которые призваны ограничить возможности для полетов иранских авиакомпаний в различные страны. Иран охарактеризовал последние меры как воздушную блокаду.
"Ирану с июня удалось экспортировать некоторое количество сжиженного углеводородного газа и авиационного топлива, несмотря на блокаду со стороны США", - пишет агентство.
По данным источников, на которые ссылается агентство, с середины июля из Оманского залива вышло по меньшей мере восемь газовозов, перевозивших иранский СУГ, общий объем оценивается в 4,1 миллиона баррелей. Еще один танкер с иранским авиационным топливом прибыл в Мьянму в сентябре, отмечает Рейтер.
"Хотя эти грузы составляют лишь небольшую часть прежнего объема экспорта энергоресурсов, они являются редким свидетельством того, что нефтепродукты проникают через блокаду, которая остановила экспорт иранской нефти", - добавляет агентство.