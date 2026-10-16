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Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США - 16.10.2026, ПРАЙМ
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США
Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:18+0300
2026-10-16T16:18+0300
нефть
газ
иран
сша
мьянма
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. США проводят в настоящий момент морскую блокаду в отношении Ирана, а также ввели санкции, которые призваны ограничить возможности для полетов иранских авиакомпаний в различные страны. Иран охарактеризовал последние меры как воздушную блокаду. "Ирану с июня удалось экспортировать некоторое количество сжиженного углеводородного газа и авиационного топлива, несмотря на блокаду со стороны США", - пишет агентство. По данным источников, на которые ссылается агентство, с середины июля из Оманского залива вышло по меньшей мере восемь газовозов, перевозивших иранский СУГ, общий объем оценивается в 4,1 миллиона баррелей. Еще один танкер с иранским авиационным топливом прибыл в Мьянму в сентябре, отмечает Рейтер. "Хотя эти грузы составляют лишь небольшую часть прежнего объема экспорта энергоресурсов, они являются редким свидетельством того, что нефтепродукты проникают через блокаду, которая остановила экспорт иранской нефти", - добавляет агентство.
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нефть, газ, иран, сша, мьянма
Нефть, Газ, ИРАН, США, МЬЯНМА
16:18 16.10.2026
 
Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США

Reuters: Иран с июня экспортировал несколько партий СУГ, несмотря на блокаду США

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ирану с июня удалось экспортировать несколько партий сжиженного углеводородного газа (СУГ) и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
США проводят в настоящий момент морскую блокаду в отношении Ирана, а также ввели санкции, которые призваны ограничить возможности для полетов иранских авиакомпаний в различные страны. Иран охарактеризовал последние меры как воздушную блокаду.
"Ирану с июня удалось экспортировать некоторое количество сжиженного углеводородного газа и авиационного топлива, несмотря на блокаду со стороны США", - пишет агентство.
По данным источников, на которые ссылается агентство, с середины июля из Оманского залива вышло по меньшей мере восемь газовозов, перевозивших иранский СУГ, общий объем оценивается в 4,1 миллиона баррелей. Еще один танкер с иранским авиационным топливом прибыл в Мьянму в сентябре, отмечает Рейтер.
"Хотя эти грузы составляют лишь небольшую часть прежнего объема экспорта энергоресурсов, они являются редким свидетельством того, что нефтепродукты проникают через блокаду, которая остановила экспорт иранской нефти", - добавляет агентство.
 
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