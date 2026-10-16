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"Яндекс" опроверг информацию, что не успел продлить страховку дата-центров
"Яндекс" опроверг информацию, что не успел продлить страховку дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" опроверг информацию, что не успел продлить страховку дата-центров
"Яндекс" опроверг информацию о том, что якобы не успел продлить страховку дата-центров, компания использует различные виды страхования для защиты активов и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:31+0300
2026-10-16T10:31+0300
2026-10-16T10:31+0300
бизнес
финансы
рязанская область
калуга
яндекс
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" опроверг информацию о том, что якобы не успел продлить страховку дата-центров, компания использует различные виды страхования для защиты активов и управления рисками, сообщили в пресс-службе "Яндекса".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Яндекс" не успел продлить страховку дата-центров от терактов.
"Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываем", - говорится в сообщении "Яндекса".
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
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бизнес, финансы, рязанская область, калуга, яндекс
Бизнес, Финансы, Рязанская область, Калуга, Яндекс
"Яндекс" опроверг информацию, что не успел продлить страховку дата-центров
"Яндекс" опроверг информацию о том, что не успел продлить страховку дата-центров
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" опроверг информацию о том, что якобы не успел продлить страховку дата-центров, компания использует различные виды страхования для защиты активов и управления рисками, сообщили в пресс-службе "Яндекса".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Яндекс" не успел продлить страховку дата-центров от терактов.
"Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываем", - говорится в сообщении "Яндекса".
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.