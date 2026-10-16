https://1prime.ru/20261016/kazahstan-874352386.html

Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай

Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай - 16.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай

Казахстан ежегодно транспортирует около 10 миллионов тонн российской нефти в Китай и ведет переговоры по увеличению этого объема на 25%, заявил советник... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:49+0300

2026-10-16T17:49+0300

2026-10-16T17:49+0300

нефть

казахстан

китай

центральная азия

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874352386.jpg?1792162172

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Казахстан ежегодно транспортирует около 10 миллионов тонн российской нефти в Китай и ведет переговоры по увеличению этого объема на 25%, заявил советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Магзум Мирзагалиев. "Казахстан сегодня является надежным партнером Российской Федерации по транзиту энергоресурсов через территорию нашей страны. Ежегодно мы транспортируем около 10 миллионов тонн российской нефти на Китай и на сегодня мы ведем переговоры по увеличению данного объема на 25%", - сказал Мирзагалиев в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя". Советник Токаева также напомнил, что Казахстан является крупным партнером "Газпрома" по транзиту российского газа в республики Центральной Азии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

казахстан

китай

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан, китай, центральная азия, газпром