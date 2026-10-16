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Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай
Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай - 16.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай
Казахстан ежегодно транспортирует около 10 миллионов тонн российской нефти в Китай и ведет переговоры по увеличению этого объема на 25%, заявил советник... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:49+0300
2026-10-16T17:49+0300
нефть
казахстан
китай
центральная азия
газпром
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Казахстан ежегодно транспортирует около 10 миллионов тонн российской нефти в Китай и ведет переговоры по увеличению этого объема на 25%, заявил советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Магзум Мирзагалиев. "Казахстан сегодня является надежным партнером Российской Федерации по транзиту энергоресурсов через территорию нашей страны. Ежегодно мы транспортируем около 10 миллионов тонн российской нефти на Китай и на сегодня мы ведем переговоры по увеличению данного объема на 25%", - сказал Мирзагалиев в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя". Советник Токаева также напомнил, что Казахстан является крупным партнером "Газпрома" по транзиту российского газа в республики Центральной Азии. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, казахстан, китай, центральная азия, газпром
Нефть, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Газпром
17:49 16.10.2026
 
Казахстан ежегодно транспортирует 10 млн тонн российской нефти в Китай

Мирзагалиев: Казахстан ведет переговоры по увеличению транзита российской нефти в Китай

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Казахстан ежегодно транспортирует около 10 миллионов тонн российской нефти в Китай и ведет переговоры по увеличению этого объема на 25%, заявил советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Магзум Мирзагалиев.
"Казахстан сегодня является надежным партнером Российской Федерации по транзиту энергоресурсов через территорию нашей страны. Ежегодно мы транспортируем около 10 миллионов тонн российской нефти на Китай и на сегодня мы ведем переговоры по увеличению данного объема на 25%", - сказал Мирзагалиев в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".
Советник Токаева также напомнил, что Казахстан является крупным партнером "Газпрома" по транзиту российского газа в республики Центральной Азии.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьКАЗАХСТАНКИТАЙЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯГазпром
 
 
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