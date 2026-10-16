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Южная Корея планирует увеличить использование угля и АЭС зимой - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Южная Корея планирует увеличить использование угля и АЭС зимой
Южная Корея планирует увеличить использование угля и АЭС зимой - 16.10.2026, ПРАЙМ
Южная Корея планирует увеличить использование угля и АЭС зимой
Южная Корея планирует увеличить использование угля и атомной энергетики предстоящей зимой на фоне перебоев с поставками сжиженного природного газа (СПГ),... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:50+0300
2026-10-16T07:50+0300
газ
нефть
южная корея
ближний восток
сша
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СЕУЛ, 16 окт — ПРАЙМ. Южная Корея планирует увеличить использование угля и атомной энергетики предстоящей зимой на фоне перебоев с поставками сжиженного природного газа (СПГ), вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея Ким Сон Хвана. "В краткосрочной перспективе мы оказались в ситуации, когда нам необходимо каким-то образом сократить спрос на СПГ. Для этого неизбежно придется быстро расширять использование возобновляемых источников энергии и одновременно активнее задействовать атомную и угольную генерацию", — заявил министр в интервью агентству. По данным Bloomberg, конфликт между США и Ираном серьезно нарушил поставки СПГ из Персидского залива, что привело к резкому росту цен и усилило энергетическую уязвимость Южной Кореи. В прошлом году на страну приходилось 11% мировых поставок СПГ, что делало ее третьим крупнейшим импортером после Китая и Японии. При этом Ким Сон Хван подчеркнул, что увеличение использования угля и атомной энергетики не означает отказа правительства от долгосрочного курса на сокращение потребления ископаемого топлива и переход к возобновляемым источникам энергии. Министр также предупредил, что высокие зимние цены на газ могут негативно сказаться на финансовом положении государственной электроэнергетической компании Korea Electric Power Corp. (KEPCO), которая закупает топливо по рыночным ценам, но продает электроэнергию потребителям по регулируемым государством тарифам. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистики сообщало, что импорт российского угля в Республику Корея в июле 2026 года достиг 334,1 миллиона долларов, увеличившись на 28% по сравнению с июнем и на 14% в годовом выражении. Это стало максимальным показателем с июля 2023 года. За январь–июль Южная Корея закупила российского угля на 1,7 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия заняла второе место среди поставщиков угля в Южную Корею после Австралии.
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192
40
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40
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газ, нефть, южная корея, ближний восток, сша, bloomberg
Газ, Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Bloomberg
07:50 16.10.2026
 
Южная Корея планирует увеличить использование угля и АЭС зимой

Bloomberg: Южная Корея планирует увеличить использование угля и атомной энергетики зимой

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СЕУЛ, 16 окт — ПРАЙМ. Южная Корея планирует увеличить использование угля и атомной энергетики предстоящей зимой на фоне перебоев с поставками сжиженного природного газа (СПГ), вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея Ким Сон Хвана.
"В краткосрочной перспективе мы оказались в ситуации, когда нам необходимо каким-то образом сократить спрос на СПГ. Для этого неизбежно придется быстро расширять использование возобновляемых источников энергии и одновременно активнее задействовать атомную и угольную генерацию", — заявил министр в интервью агентству.
По данным Bloomberg, конфликт между США и Ираном серьезно нарушил поставки СПГ из Персидского залива, что привело к резкому росту цен и усилило энергетическую уязвимость Южной Кореи. В прошлом году на страну приходилось 11% мировых поставок СПГ, что делало ее третьим крупнейшим импортером после Китая и Японии.
При этом Ким Сон Хван подчеркнул, что увеличение использования угля и атомной энергетики не означает отказа правительства от долгосрочного курса на сокращение потребления ископаемого топлива и переход к возобновляемым источникам энергии.
Министр также предупредил, что высокие зимние цены на газ могут негативно сказаться на финансовом положении государственной электроэнергетической компании Korea Electric Power Corp. (KEPCO), которая закупает топливо по рыночным ценам, но продает электроэнергию потребителям по регулируемым государством тарифам.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистики сообщало, что импорт российского угля в Республику Корея в июле 2026 года достиг 334,1 миллиона долларов, увеличившись на 28% по сравнению с июнем и на 14% в годовом выражении. Это стало максимальным показателем с июля 2023 года. За январь–июль Южная Корея закупила российского угля на 1,7 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия заняла второе место среди поставщиков угля в Южную Корею после Австралии.
 
ГазНефтьЮЖНАЯ КОРЕЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАBloomberg
 
 
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