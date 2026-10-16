https://1prime.ru/20261016/lut-874344872.html
Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей
Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей
Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:06+0300
2026-10-16T16:06+0300
2026-10-16T16:06+0300
сельское хозяйство
россия
рязанская область
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. "В настоящий момент ключевая задача - провести в запланированном объеме озимый сев, на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур в нашей стране, в том числе примерно две трети пшеницы... На сегодняшний день озимый сев уже проведен на 70% от плана", - сказала она. Лут подчеркнула, что этот сев - гарантия продовольственной безопасности России на будущий год. "Здесь мы с учетом непростой ситуации у сельхозпроизводителей уже приняли и прорабатываем ряд дополнительных мер, которые помогут поддержать экономику аграриев", - добавила министр.
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сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Рязанская область, Оксана Лут, Минсельхоз
Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей
Глава Минсельхоза Лут: Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
"В настоящий момент ключевая задача - провести в запланированном объеме озимый сев, на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур в нашей стране, в том числе примерно две трети пшеницы... На сегодняшний день озимый сев уже проведен на 70% от плана", - сказала она.
Лут подчеркнула, что этот сев - гарантия продовольственной безопасности России на будущий год.
"Здесь мы с учетом непростой ситуации у сельхозпроизводителей уже приняли и прорабатываем ряд дополнительных мер, которые помогут поддержать экономику аграриев", - добавила министр.