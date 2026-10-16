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Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей

Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей

Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:06+0300

2026-10-16T16:06+0300

2026-10-16T16:06+0300

сельское хозяйство

россия

рязанская область

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия провела озимый сев уже на 70% запланированных площадей, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. "В настоящий момент ключевая задача - провести в запланированном объеме озимый сев, на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур в нашей стране, в том числе примерно две трети пшеницы... На сегодняшний день озимый сев уже проведен на 70% от плана", - сказала она. Лут подчеркнула, что этот сев - гарантия продовольственной безопасности России на будущий год. "Здесь мы с учетом непростой ситуации у сельхозпроизводителей уже приняли и прорабатываем ряд дополнительных мер, которые помогут поддержать экономику аграриев", - добавила министр.

рязанская область

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сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, минсельхоз