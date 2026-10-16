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Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи

Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи

Россия собрала уже порядка 700 тысяч тонн гречихи, что почти на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года, при этом ожидания в начале сезона были... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:07+0300

2026-10-16T16:07+0300

2026-10-16T16:07+0300

сельское хозяйство

россия

рязанская область

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже порядка 700 тысяч тонн гречихи, что почти на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года, при этом ожидания в начале сезона были не самые оптимистичные, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Отдельно скажу по гречихе. У нас были не самые оптимистичные ожидания в начале сезона – Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. Тем не менее, сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 тысяч тонн", - сказала она в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

рязанская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, минсельхоз