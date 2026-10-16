Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/lut-874344970.html
Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи
Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи
Россия собрала уже порядка 700 тысяч тонн гречихи, что почти на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года, при этом ожидания в начале сезона были... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:07+0300
2026-10-16T16:07+0300
сельское хозяйство
россия
рязанская область
оксана лут
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874344970.jpg?1792156024
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже порядка 700 тысяч тонн гречихи, что почти на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года, при этом ожидания в начале сезона были не самые оптимистичные, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Отдельно скажу по гречихе. У нас были не самые оптимистичные ожидания в начале сезона – Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. Тем не менее, сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 тысяч тонн", - сказала она в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
рязанская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Рязанская область, Оксана Лут, Минсельхоз
16:07 16.10.2026
 
Россия собрала 700 тысяч тонн гречихи

Лут: Россия собрала около 700 тысяч тонн гречихи, что почти на 20% выше результата прошл

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже порядка 700 тысяч тонн гречихи, что почти на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года, при этом ожидания в начале сезона были не самые оптимистичные, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
"Отдельно скажу по гречихе. У нас были не самые оптимистичные ожидания в начале сезона – Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. Тем не менее, сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 тысяч тонн", - сказала она в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРязанская областьОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала