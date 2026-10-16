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Россия идет с опережением по сбору масличных, заявила Лут

Россия идет с опережением по сбору масличных, заявила Лут - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия идет с опережением по сбору масличных, заявила Лут

Россия идет с опережением по сбору масличных, ожидаются результаты не ниже прошлогодних, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:07+0300

2026-10-16T16:07+0300

2026-10-16T16:07+0300

россия

сельское хозяйство

рязанская область

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия идет с опережением по сбору масличных, ожидаются результаты не ниже прошлогодних, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Также сейчас мы идем с опережением по масличным, поэтому ждем результаты как минимум не ниже прошлогодних", - сказала она в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. В начале октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что сбор масличных в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 35 миллионов тонн.

рязанская область

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россия, сельское хозяйство, рязанская область, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз