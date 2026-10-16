https://1prime.ru/20261016/lut-874345148.html
Продовольственная безопасность России по зерну обеспечена, заявила Лут
Продовольственная безопасность России по зерну обеспечена, заявила Лут - 16.10.2026, ПРАЙМ
Продовольственная безопасность России по зерну обеспечена, заявила Лут
Продовольственная безопасность России по зерну в 2026 году полностью обеспечена, видна хорошая база для сохранения высокого экспортного потенциала, сообщила... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:07+0300
2026-10-16T16:07+0300
2026-10-16T16:07+0300
сельское хозяйство
россия
рязанская область
оксана лут
дмитрий патрушев
минсельхоз
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продовольственная безопасность России по зерну в 2026 году полностью обеспечена, видна хорошая база для сохранения высокого экспортного потенциала, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. "Продовольственная безопасность страны по этому направлению уже полностью обеспечена, и мы видим хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала", - сказала она, комментируя уборочную кампанию зерновых. Ранее в пятницу Лут сообщила, что Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 95% площадей, в том числе 95 миллионов тонн пшеницы - на 2 миллиона тонн больше прошлого года. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.
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сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Рязанская область, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
Продовольственная безопасность России по зерну обеспечена, заявила Лут
Глава Минсельхоза Лут: продовольственная безопасность России по зерну обеспечена