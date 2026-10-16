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Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе

Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе

Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 95% площадей, в том числе 95 миллионов тонн пшеницы - на 2 миллиона тонн больше прошлого года,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:08+0300

2026-10-16T16:08+0300

2026-10-16T16:08+0300

сельское хозяйство

россия

рязанская область

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 95% площадей, в том числе 95 миллионов тонн пшеницы - на 2 миллиона тонн больше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Уборочная кампания в стране уже вышла на финишную прямую. На сегодня убрано почти 95% площадей зерновых и зернобобовых. Аграрии собрали свыше 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в том числе порядка 95 миллионов тонн пшеницы – это на 2 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказала она в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.

рязанская область

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сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз