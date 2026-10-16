https://1prime.ru/20261016/minselkhoz-874345250.html
Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе
Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе
Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 95% площадей, в том числе 95 миллионов тонн пшеницы - на 2 миллиона тонн больше прошлого года,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:08+0300
2026-10-16T16:08+0300
2026-10-16T16:08+0300
сельское хозяйство
россия
рязанская область
оксана лут
дмитрий патрушев
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874345250.jpg?1792156091
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе с 95% площадей, в том числе 95 миллионов тонн пшеницы - на 2 миллиона тонн больше прошлого года, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. "Уборочная кампания в стране уже вышла на финишную прямую. На сегодня убрано почти 95% площадей зерновых и зернобобовых. Аграрии собрали свыше 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в том числе порядка 95 миллионов тонн пшеницы – это на 2 миллиона больше, чем в прошлом году", - сказала она в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.
рязанская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рязанская область, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Рязанская область, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
Россия собрала 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе
Минсельхоз: Россия собрала уже 130 миллионов тонн зерна в бункерном весе