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В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме

В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме

Пять российских регионов – Рязанская, Липецкая область, Красноярский край, Дагестан и Кабардино-Балкария – имеют низкую готовность объектов ЖКХ к отопительному... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:07+0300

2026-10-16T13:07+0300

2026-10-16T13:07+0300

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красноярский край

дагестан

кабардино-балкария

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пять российских регионов – Рязанская, Липецкая область, Красноярский край, Дагестан и Кабардино-Балкария – имеют низкую готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону, рассказал замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026−2027 годов на Российской энергетической неделе. По его словам, средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры к зиме в стране в целом составляет 99%. "Ниже среднероссийской готовности у Рязанской области, Красноярского края, Липецкой области, Дагестан и Кабардино-Балкария. Коллеги, прошу подтянуться здесь", – отметил Ересько. Всего тепло подается в 2379 муниципальных образованиях в 72 российских регионах. В новых регионах уровень готовности объектов ЖКХ в Минстрое оценили в 95%.

красноярский край

дагестан

кабардино-балкария

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недвижимость, россия, красноярский край, дагестан, кабардино-балкария