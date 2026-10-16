Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/minstroj-874332433.html
В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме
В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме
Пять российских регионов – Рязанская, Липецкая область, Красноярский край, Дагестан и Кабардино-Балкария – имеют низкую готовность объектов ЖКХ к отопительному... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:07+0300
2026-10-16T13:07+0300
недвижимость
россия
красноярский край
дагестан
кабардино-балкария
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874332433.jpg?1792145273
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пять российских регионов – Рязанская, Липецкая область, Красноярский край, Дагестан и Кабардино-Балкария – имеют низкую готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону, рассказал замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026−2027 годов на Российской энергетической неделе. По его словам, средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры к зиме в стране в целом составляет 99%. "Ниже среднероссийской готовности у Рязанской области, Красноярского края, Липецкой области, Дагестан и Кабардино-Балкария. Коллеги, прошу подтянуться здесь", – отметил Ересько. Всего тепло подается в 2379 муниципальных образованиях в 72 российских регионах. В новых регионах уровень готовности объектов ЖКХ в Минстрое оценили в 95%.
красноярский край
дагестан
кабардино-балкария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, красноярский край, дагестан, кабардино-балкария
Недвижимость, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Дагестан, Кабардино-Балкария
13:07 16.10.2026
 
В Минстрое рассказали о готовности объектов ЖКХ к зиме

Минстрой: пять регионов РФ имеют низкую готовность объектов ЖКХ к зиме

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пять российских регионов – Рязанская, Липецкая область, Красноярский край, Дагестан и Кабардино-Балкария – имеют низкую готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону, рассказал замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026−2027 годов на Российской энергетической неделе.
По его словам, средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры к зиме в стране в целом составляет 99%.
"Ниже среднероссийской готовности у Рязанской области, Красноярского края, Липецкой области, Дагестан и Кабардино-Балкария. Коллеги, прошу подтянуться здесь", – отметил Ересько.
Всего тепло подается в 2379 муниципальных образованиях в 72 российских регионах. В новых регионах уровень готовности объектов ЖКХ в Минстрое оценили в 95%.
 
НедвижимостьРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙДагестанКабардино-Балкария
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала