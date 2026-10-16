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Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию
Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию - 16.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил рост до 1% и пытается закрепиться выше круглого уровня в 2400 пунктов по основному индексу, следует из... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:17+0300
2026-10-16T13:51+0300
рынок
акции
индексы
евгений локтюхов
татнефть
циан
совкомфлот
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил рост до 1% и пытается закрепиться выше круглого уровня в 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.55 мск подскакивает на 1,04% относительно предыдущего закрытия, до 2 411,56 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Полюса" (+4,7%), "Фосагро" (+2,4%), "Позитива" (+2,8%). Дешевеют акции "Татнефти" (-0,8%), "Циана" (-1,2%), "Совкомфлота" (-0,6%). "Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжит проторговывать район 2400 пунктов, вероятно волатильно, но постарается удержаться выше него по итогам рабочей недели", - отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. Более того, на рынке чувствуется готовность индекса идти выше и искать триггеры для преодоления зоны 2410-2430 пунктов, заключает он.
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рынок, акции, индексы, евгений локтюхов, татнефть, циан, совкомфлот
Рынок, Акции, Индексы, Евгений Локтюхов, Татнефть, ЦИАН, Совкомфлот
13:17 16.10.2026 (обновлено: 13:51 16.10.2026)
 
Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию

Индекс Мосбиржи усилил рост до 1% и пытается закрепиться выше 2400 пунктов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил рост до 1% и пытается закрепиться выше круглого уровня в 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.55 мск подскакивает на 1,04% относительно предыдущего закрытия, до 2 411,56 пункта.
В частности, заметно дорожают акции "Полюса" (+4,7%), "Фосагро" (+2,4%), "Позитива" (+2,8%). Дешевеют акции "Татнефти" (-0,8%), "Циана" (-1,2%), "Совкомфлота" (-0,6%).
"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжит проторговывать район 2400 пунктов, вероятно волатильно, но постарается удержаться выше него по итогам рабочей недели", - отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ.
Более того, на рынке чувствуется готовность индекса идти выше и искать триггеры для преодоления зоны 2410-2430 пунктов, заключает он.
 
РынокАкцииИндексыЕвгений ЛоктюховТатнефтьЦИАНСовкомфлот
 
 
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