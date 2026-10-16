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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель - 16.10.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 108 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост почти до 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 108 долларов, следует из данных торгов. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:36+0300

2026-10-16T19:36+0300

2026-10-16T19:36+0300

энергетика

нефть

wti

brent

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост почти до 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 108 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.22 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,98% относительно предыдущего закрытия - до 108,02 доллара за баррель, показатель впервые с 16 сентября находится выше 108 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,78% - до 99,71 доллара за баррель.

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нефть, wti, brent