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"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35%

"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35% - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35%

"Газпром нефть" планирует в 2026 году нарастить поставки нефти по Севморпути на 35%, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на полях Российской... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:45+0300

2026-10-16T20:45+0300

2026-10-16T20:45+0300

энергетика

нефть

россия

азиатско-тихоокеанский регион

александр дюков

газпром

северный морской путь

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует в 2026 году нарастить поставки нефти по Севморпути на 35%, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на полях Российской энергетической недели. "В 2026 году наши объемы поставок по СМП превысят уровень прошлого года более чем на 35%. Компания рассматривает Северный морской путь как стратегический маршрут для доставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион и будет стремиться наращивать грузовую базу, учитывая экономическую эффективность и доступность судов ледового класса, способных безопасно следовать через акваторию СМП", - сказал Дюков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

азиатско-тихоокеанский регион

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нефть, россия, азиатско-тихоокеанский регион, александр дюков, газпром, северный морской путь