Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261016/neft-874359454.html
"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35%
"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35% - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35%
"Газпром нефть" планирует в 2026 году нарастить поставки нефти по Севморпути на 35%, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на полях Российской... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:45+0300
2026-10-16T20:45+0300
энергетика
нефть
россия
азиатско-тихоокеанский регион
александр дюков
газпром
северный морской путь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874359454.jpg?1792172701
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует в 2026 году нарастить поставки нефти по Севморпути на 35%, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на полях Российской энергетической недели. "В 2026 году наши объемы поставок по СМП превысят уровень прошлого года более чем на 35%. Компания рассматривает Северный морской путь как стратегический маршрут для доставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион и будет стремиться наращивать грузовую базу, учитывая экономическую эффективность и доступность судов ледового класса, способных безопасно следовать через акваторию СМП", - сказал Дюков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, азиатско-тихоокеанский регион, александр дюков, газпром, северный морской путь
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Александр Дюков, Газпром, Северный морской путь
20:45 16.10.2026
 
"Газпром нефть" планирует нарастить поставки по Севморпути на 35%

Дюков: "Газпром нефть" планирует в 2026 году нарастить поставки нефти по Севморпути на 35%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует в 2026 году нарастить поставки нефти по Севморпути на 35%, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на полях Российской энергетической недели.
"В 2026 году наши объемы поставок по СМП превысят уровень прошлого года более чем на 35%. Компания рассматривает Северный морской путь как стратегический маршрут для доставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион и будет стремиться наращивать грузовую базу, учитывая экономическую эффективность и доступность судов ледового класса, способных безопасно следовать через акваторию СМП", - сказал Дюков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионАлександр ДюковГазпромСеверный морской путь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала