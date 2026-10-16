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Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом

Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом - 16.10.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом

Новости. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:39+0300

2026-10-16T20:39+0300

2026-10-16T20:56+0300

нефть

торги

ближний восток

сша

ормузский пролив

saxo bank

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новости. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.По состоянию на 20.46 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,13% относительно предыдущего закрытия - до 109,24 доллара за баррель, ранее в ходе торгов достигнув 109 долларов впервые с 15 сентября. Цена ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время росла на 3,08%, до 100,99 доллара за баррель.С начала недели Brent подорожал на 3,1%, WTI - на 8,5%.Росту цен способствовала неопределенность вокруг поставок с Ближнего Востока."Сохраняются риски перебоев в поставках с Ближнего Востока, где атаки на суда в районе Ормузского пролива продолжают поддерживать цены", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).Кроме того, инвесторы обращали внимание на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей.В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 октября их число сократилось на 3 - до 459 установок.

ближний восток

сша

ормузский пролив

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нефть, торги, ближний восток, сша, ормузский пролив, saxo bank