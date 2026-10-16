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Цена барреля нефти марки Brent поднялась до 110 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась до 110 долларов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent поднялась до 110 долларов
Мировые цены на нефть продолжают расти, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась до 110 долларов, следует из данных торгов. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:06+0300
2026-10-16T22:06+0300
2026-10-16T22:06+0300
энергетика
нефть
торги
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась до 110 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.52 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,63% относительно предыдущего закрытия - до 109,77 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,19% - до 101,6 доллара за баррель.
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нефть, торги, brent, wti
Энергетика, Нефть, Торги, Brent, WTI
Цена барреля нефти марки Brent поднялась до 110 долларов
Цена на нефть марки Brent поднялась до 110 долларов за баррель впервые с 20 мая
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца мая поднялась до 110 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.52 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,63% относительно предыдущего закрытия - до 109,77 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,19% - до 101,6 доллара за баррель.