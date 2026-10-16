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"Транснефть" предложила Сербии помощь с отводом от магистральной "Дружбы"
"Транснефть" предложила Сербии помощь с отводом от магистральной "Дружбы" - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" предложила Сербии помощь с отводом от магистральной "Дружбы"
"Транснефть" готова помочь Сербии с реализацией проекта нефтепровода-отвода от магистрального нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам вице-президент... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:24+0300
2026-10-16T12:24+0300
2026-10-16T12:24+0300
нефть
сербия
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Транснефть" готова помочь Сербии с реализацией проекта нефтепровода-отвода от магистрального нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда в кулуарах Российской энергетической недели. "Мы готовы выступить как консультанты. Мы всегда открыты к любому сотрудничеству, но это зависит исключительно от наших партнеров. Если у них будет готовность обратиться к нам за какой-то помощью, мы всегда ее окажем", - ответил Каланда на вопрос о том, готова ли компания помочь Сербии. Он напомнил, что реализация проекта данного нефтепровода немного задержана, поскольку при поиске исполнителя были выявлены нарушения. Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, сербия, венгрия, москва, транснефть
Нефть, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, Транснефть
"Транснефть" предложила Сербии помощь с отводом от магистральной "Дружбы"
"Транснефть" готова помочь Сербии с реализацией проекта нефтепровода-отвода от "Дружбы