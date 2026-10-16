Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/novak-874337684.html
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов
Нефтяные компании работают с Минобороны РФ над усилением системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер России Александр Новак... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:17+0300
2026-10-16T14:17+0300
нефть
россия
москва
александр новак
минобороны рф
нпз
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_499db029856e64740eb9d8e20a8f6dfc.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании работают с Минобороны РФ над усилением системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер России Александр Новак журналистам в кулуарах РЭН. "Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это первая - это активная защита", - ответил он на вопрос, как планируется усиливать защиту российских НПЗ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d70a64eb73ecdd63bd92a3d012a801ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, москва, александр новак, минобороны рф, нпз
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, Минобороны РФ, НПЗ
14:17 16.10.2026
 
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов

Новак: нефтяные компании работают с Минобороны над усилением системы ПВО для защиты НПЗ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкII марафон "Новое знание". День второй
II марафон Новое знание. День второй - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании работают с Минобороны РФ над усилением системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер России Александр Новак журналистам в кулуарах РЭН.
"Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это первая - это активная защита", - ответил он на вопрос, как планируется усиливать защиту российских НПЗ.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьРОССИЯМОСКВААлександр НовакМинобороны РФНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала