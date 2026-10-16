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Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов
Нефтяные компании работают с Минобороны РФ над усилением системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер России Александр Новак... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:17+0300
2026-10-16T14:17+0300
2026-10-16T14:17+0300
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россия
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александр новак
минобороны рф
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании работают с Минобороны РФ над усилением системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер России Александр Новак журналистам в кулуарах РЭН. "Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это первая - это активная защита", - ответил он на вопрос, как планируется усиливать защиту российских НПЗ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, россия, москва, александр новак, минобороны рф, нпз
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, Минобороны РФ, НПЗ
Новак рассказал об усилении ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов
Новак: нефтяные компании работают с Минобороны над усилением системы ПВО для защиты НПЗ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании работают с Минобороны РФ над усилением системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер России Александр Новак журналистам в кулуарах РЭН.
"Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это первая - это активная защита", - ответил он на вопрос, как планируется усиливать защиту российских НПЗ.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.