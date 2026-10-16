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Новак: производство дизеля в России покрывает нужды страны и экспорта - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак: производство дизеля в России покрывает нужды страны и экспорта
Новак: производство дизеля в России покрывает нужды страны и экспорта - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак: производство дизеля в России покрывает нужды страны и экспорта
Объемов производства дизтоплива в России даже при ремонте ряда установок на НПЗ хватает для обеспечения страны и экспорта, сообщил журналистам вице-премьер... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:42+0300
2026-10-16T14:42+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Объемов производства дизтоплива в России даже при ремонте ряда установок на НПЗ хватает для обеспечения страны и экспорта, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах РЭН. "У нас мощности по производству дизеля, дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, поэтому хватает даже с учетом ремонтных и работ по отдельным установкам. Хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт", - сказал Новак. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал Новак в среду, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, александр новак, нпз, дональд трамп, владимир путин, рязанская область, украина
РОССИЯ, США, Александр Новак, НПЗ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Рязанская область, УКРАИНА
14:42 16.10.2026
 
Новак: производство дизеля в России покрывает нужды страны и экспорта

Новак: производство дизтоплива покрывает нужды страны и экспорта

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Объемов производства дизтоплива в России даже при ремонте ряда установок на НПЗ хватает для обеспечения страны и экспорта, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах РЭН.
"У нас мощности по производству дизеля, дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, поэтому хватает даже с учетом ремонтных и работ по отдельным установкам. Хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт", - сказал Новак.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал Новак в среду, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯСШААлександр НовакНПЗДональд ТрампВладимир ПутинРязанская областьУКРАИНА
 
 
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