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Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года
Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года
Стоимость нефти и нефтепродуктов в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на пленарной сессии... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:41+0300
2026-10-16T16:41+0300
нефть
ормузский пролив
александр новак
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефти и нефтепродуктов в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. "Мы наблюдаем в этих условиях - структурной трансформации и особенно последствий геополитических событий в Ормузском проливе - существенный шоковый рост цен на энергетические ресурсы, не только на страхование, но и на фрахт, но и в целом на стоимость нефти, стоимость нефтепродуктов, которые почти в два раза стали выше, чем в начале этого года", - сказал Новак. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, ормузский пролив, александр новак, москва
Нефть, Ормузский пролив, Александр Новак, МОСКВА
16:41 16.10.2026
 
Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года

Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефти и нефтепродуктов в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Мы наблюдаем в этих условиях - структурной трансформации и особенно последствий геополитических событий в Ормузском проливе - существенный шоковый рост цен на энергетические ресурсы, не только на страхование, но и на фрахт, но и в целом на стоимость нефти, стоимость нефтепродуктов, которые почти в два раза стали выше, чем в начале этого года", - сказал Новак.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьОрмузский проливАлександр НовакМОСКВА
 
 
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