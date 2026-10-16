https://1prime.ru/20261016/novak-874347089.html

Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года

Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак: цены на нефть в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года

Стоимость нефти и нефтепродуктов в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на пленарной сессии... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:41+0300

2026-10-16T16:41+0300

2026-10-16T16:41+0300

нефть

ормузский пролив

александр новак

москва

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/1e/869585059_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_1ebbb95f0e0c38e508499b1bb5d2cc87.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефти и нефтепродуктов в мире сейчас почти вдвое выше, чем в начале года, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. "Мы наблюдаем в этих условиях - структурной трансформации и особенно последствий геополитических событий в Ормузском проливе - существенный шоковый рост цен на энергетические ресурсы, не только на страхование, но и на фрахт, но и в целом на стоимость нефти, стоимость нефтепродуктов, которые почти в два раза стали выше, чем в начале этого года", - сказал Новак. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

ормузский пролив

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, александр новак, москва