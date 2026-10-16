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Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мировой энергетики

Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мировой энергетики - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мировой энергетики

Кризис на Ближнем Востоке - новый вызов для мировой энергетики, поскольку большой объем энергоресурсов не получил выход на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:57+0300

2026-10-16T16:57+0300

2026-10-16T16:57+0300

нефть

ближний восток

москва

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке - новый вызов для мировой энергетики, поскольку большой объем энергоресурсов не получил выход на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Кризис на Ближнем Востоке - это новый вызов, новый шок для мировой энергетики. Наверное, такого никогда не было, когда огромный объем энергетических ресурсов не получил выход на рынки в результате отсутствия нормального судоходства в одной из ключевых артерий мирового нефтяного рынка", - сказал он в рамках РЭН-2026. Новак отметил, что это существенно увеличило мировые издержки, повысило стоимость фрахта в разы и стоимость страхования. По его словам, это привело к тому, что многие страны - участники мирового рынка, производители или экспортеры, принимают новые, фундаментальные решения, структурные изменения в выработке новых маршрутов, логистики, создания запасов Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, ближний восток, москва, александр новак