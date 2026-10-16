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Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире
Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире
Снижение спроса на энергоресурсы наблюдается в мире, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:10+0300
2026-10-16T17:10+0300
нефть
ормузский пролив
москва
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874349697.jpg?1792159814
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Снижение спроса на энергоресурсы наблюдается в мире, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потребители сегодня рассматривают вопросы также ускоренного энергозамещения, либо сокращения расходов на энергию, повышения энергоэффективности. Мы наблюдаем в этом году снижение спроса на мировые энергетические ресурсы", - сказал он в рамках РЭН-2026. Новак отметил, что ситуация в Ормузском проливе показала, что в моменте около 10 миллионов баррелей в сутки может уйти с рынка и существенно повлиять на изменения как транспортных потоков, так и издержек в экономиках стран-экспортеров и потребителей ресурсов. "Поэтому сегодня, еще раз повторю, главный фактор – это надежность, это наличие физического доступа по всей цепочке - от производства до доставки, переработки и доставки к конечному потребителю", - подытожил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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40
192
40
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1
5
4.7
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нефть, ормузский пролив, москва, александр новак
Нефть, Ормузский пролив, МОСКВА, Александр Новак
17:10 16.10.2026
 
Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире

Новак: в мире наблюдается снижение спроса на энергоресурсы

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Снижение спроса на энергоресурсы наблюдается в мире, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Потребители сегодня рассматривают вопросы также ускоренного энергозамещения, либо сокращения расходов на энергию, повышения энергоэффективности. Мы наблюдаем в этом году снижение спроса на мировые энергетические ресурсы", - сказал он в рамках РЭН-2026.
Новак отметил, что ситуация в Ормузском проливе показала, что в моменте около 10 миллионов баррелей в сутки может уйти с рынка и существенно повлиять на изменения как транспортных потоков, так и издержек в экономиках стран-экспортеров и потребителей ресурсов.
"Поэтому сегодня, еще раз повторю, главный фактор – это надежность, это наличие физического доступа по всей цепочке - от производства до доставки, переработки и доставки к конечному потребителю", - подытожил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьОрмузский проливМОСКВААлександр Новак
 
 
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