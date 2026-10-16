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Россия к концу года выведет экспорт дизтоплива на уровень 3,5 миллиона тонн

Россия к концу года выведет экспорт дизтоплива на уровень 3,5 миллиона тонн - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия к концу года выведет экспорт дизтоплива на уровень 3,5 миллиона тонн

Россия к концу года выведет экспорт дизельного топлива на уровень 3,5 миллиона тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:12+0300

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сша

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рязанская область

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дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия к концу года выведет экспорт дизельного топлива на уровень 3,5 миллиона тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "К концу года планируем выйти на те уровни, которые мы и ранее поставляли на мировые рынки - это 3,5 миллиона тонн в месяц примерно", - сказал он в рамках РЭН-2026, комментируя поставки российского дизтоплива на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

сша

украина

рязанская область

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россия, сша, украина, рязанская область, александр новак, дональд трамп, владимир путин, нпз