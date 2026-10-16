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Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Новак

Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия была и остается надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Новак

Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи в... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:20+0300

2026-10-16T17:20+0300

2026-10-16T17:20+0300

нефть

россия

турция

москва

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи в рамках Российской энергетической недели с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром. "На фоне турбулентной ситуации в регионе и мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Россия в свою очередь была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок", - приводятся слова вице-премьера в сообщении кабмина. Кроме того, Новак отметил, что партнерство между Россией и Турцией в сфере энергетики носит стратегический характер, и во многом это обусловлено принципиальной, суверенной линией, которую проводит республика. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, россия, турция, москва, александр новак