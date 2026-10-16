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Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти

Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти

Общий дисбаланс нефти на мировом рынке сейчас составляет 4-6 миллионов баррелей в сутки, покрыть его сейчас невозможно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:58+0300

2026-10-16T22:58+0300

2026-10-16T22:58+0300

энергетика

нефть

александр новак

россия

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Общий дисбаланс нефти на мировом рынке сейчас составляет 4-6 миллионов баррелей в сутки, покрыть его сейчас невозможно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Общий дисбаланс сегодня мы оцениваем где-то в 4-6 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели". По его словам, такой дефицит покрыть разово невозможно даже тем странам, которые имеют для этого квоты и экспортные возможности как экспортеры. Для того, чтобы добыть дополнительно такой объем, необходимы длительные инвестиции и большие капитальные вложения, пояснил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, александр новак, россия