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В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ
В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ - 16.10.2026, ПРАЙМ
В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ
Перенос сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго утвержден, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:02+0300
2026-10-16T18:02+0300
энергетика
нефть
россия
александр новак
нпз
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Перенос сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго утвержден, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, сейчас готовится выход документа, по крайней мере, я точно визировал", - ответил он на вопрос РИА Новости, утвержден ли перенос сроков модернизации НПЗ в России. Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго, заявлял Новак в начале октября.
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40
192
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нефть, россия, александр новак, нпз
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, НПЗ
18:02 16.10.2026
 
В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ

Новак: перенос сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго утвержден

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Перенос сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго утвержден, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, сейчас готовится выход документа, по крайней мере, я точно визировал", - ответил он на вопрос РИА Новости, утвержден ли перенос сроков модернизации НПЗ в России.
Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго, заявлял Новак в начале октября.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯАлександр НовакНПЗ
 
 
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