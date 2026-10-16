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В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ

В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ - 16.10.2026, ПРАЙМ

В России утвердили перенос сроков модернизации НПЗ

Перенос сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго утвержден, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:02+0300

2026-10-16T18:02+0300

2026-10-16T18:02+0300

энергетика

нефть

россия

александр новак

нпз

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Перенос сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго утвержден, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, сейчас готовится выход документа, по крайней мере, я точно визировал", - ответил он на вопрос РИА Новости, утвержден ли перенос сроков модернизации НПЗ в России. Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго, заявлял Новак в начале октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, александр новак, нпз