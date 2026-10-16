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ОПЕК+ принимает все меры для стабилизации рынка нефти, заявил Новак
ОПЕК+ принимает все меры для стабилизации рынка нефти, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ принимает все меры для стабилизации рынка нефти, заявил Новак
ОПЕК+ принимает все необходимые меры для стабилизации мирового рынка нефти, но ряд стран-участниц не могут увеличить добычу из-за ситуации в Персидском заливе,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:04+0300
2026-10-16T23:04+0300
2026-10-16T22:55+0300
энергетика
нефть
персидский залив
москва
александр новак
опек
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ принимает все необходимые меры для стабилизации мирового рынка нефти, но ряд стран-участниц не могут увеличить добычу из-за ситуации в Персидском заливе, нужно разрешение всех конфликтов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В рамках ОПЕК+ мы принимаем все необходимые действия для того, чтобы насытить рынок, но понятно, что сейчас из-за ситуации в Персидском заливе многие страны, которые входят в ОПЕК+, не могут обеспечить увеличение объемов и поставки на мировые рынки", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели". "Необходимо, конечно, чтобы ситуация сбалансировалась, разрешение всех этих конфликтов, и нормальная работа стран, которые добывают и экспортируют на мировые рынки", - добавил вице-премьер. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, персидский залив, москва, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МОСКВА, Александр Новак, ОПЕК
ОПЕК+ принимает все меры для стабилизации рынка нефти, заявил Новак
Новак: ОПЕК+ принимает все необходимые меры для стабилизации мирового рынка нефти
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ принимает все необходимые меры для стабилизации мирового рынка нефти, но ряд стран-участниц не могут увеличить добычу из-за ситуации в Персидском заливе, нужно разрешение всех конфликтов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В рамках ОПЕК+ мы принимаем все необходимые действия для того, чтобы насытить рынок, но понятно, что сейчас из-за ситуации в Персидском заливе многие страны, которые входят в ОПЕК+, не могут обеспечить увеличение объемов и поставки на мировые рынки", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели".
"Необходимо, конечно, чтобы ситуация сбалансировалась, разрешение всех этих конфликтов, и нормальная работа стран, которые добывают и экспортируют на мировые рынки", - добавил вице-премьер.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.