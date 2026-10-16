https://1prime.ru/20261016/perm-874316821.html
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты - 16.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:44+0300
2026-10-16T07:44+0300
2026-10-16T07:44+0300
бизнес
пермь
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пермь ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, пермь, росавиация
Бизнес, ПЕРМЬ, Росавиация
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов