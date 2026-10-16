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В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты - 16.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Перми ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T07:44+0300

2026-10-16T07:44+0300

2026-10-16T07:44+0300

бизнес

пермь

росавиация

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пермь ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, пермь, росавиация