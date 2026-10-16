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На нефтебазе в Хмельницкой области возник пожар

На нефтебазе в Хмельницкой области возник пожар - 16.10.2026, ПРАЙМ

На нефтебазе в Хмельницкой области возник пожар

Пожар возник на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины, заявил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:42+0300

2026-10-16T09:42+0300

2026-10-16T09:42+0300

нефть

украина

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пожар возник на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины, заявил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин. "Продолжается ликвидация пожара на нефтебазе в Шепетовском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги в регионе.

украина

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нефть, украина