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СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо - 16.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо
СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо - 16.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо
Немецкий лоукостер Eurowings сокращает зимнюю программу полетов из-за роста цен на авиакеросин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:41+0300
2026-10-16T19:42+0300
бизнес
ближний восток
дубай
spiegel
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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Немецкий лоукостер Eurowings сокращает зимнюю программу полетов из-за роста цен на авиакеросин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутреннее письмо руководства авиакомпании. По информации издания, в результате роста цен на авиакеросин незапланированные расходы Eurowings на топливо только в текущем году превысили бюджет почти на 250 миллионов евро, что в два раза перекрывает всю годовую прибыль компании за прошлый год. "Eurowings исключает из зимнего расписания рейсы, которые в связи с ростом затрат (на авиакеросин - ред.) перестали быть рентабельными. На первом этапе предложение будет сокращено примерно на пять процентов. Так, будут отменены рейсы из Кельна/Бонна и Штутгарта в Дубай, хотя в конце сентября авиакомпания с большой помпой объявила об их запуске", - говорится в публикации. Отмечается, что дальнейшая оптимизация затронет не сами направления, а приведет к сокращению регулярности рейсов по всей маршрутной сети Eurowings. Кроме того, перевозчик полностью ликвидирует свою постоянный пункт базирования в австрийском Граце, где больше не будет постоянно дислоцироваться ни один самолет этой компании.
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бизнес, ближний восток, дубай, spiegel
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дубай, Spiegel
19:41 16.10.2026 (обновлено: 19:42 16.10.2026)
 
СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо

Spiegel: Eurowings сокращает зимнюю программу полетов из-за роста цен на авиакеросин

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Немецкий лоукостер Eurowings сокращает зимнюю программу полетов из-за роста цен на авиакеросин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутреннее письмо руководства авиакомпании.
По информации издания, в результате роста цен на авиакеросин незапланированные расходы Eurowings на топливо только в текущем году превысили бюджет почти на 250 миллионов евро, что в два раза перекрывает всю годовую прибыль компании за прошлый год.
"Eurowings исключает из зимнего расписания рейсы, которые в связи с ростом затрат (на авиакеросин - ред.) перестали быть рентабельными. На первом этапе предложение будет сокращено примерно на пять процентов. Так, будут отменены рейсы из Кельна/Бонна и Штутгарта в Дубай, хотя в конце сентября авиакомпания с большой помпой объявила об их запуске", - говорится в публикации.
Отмечается, что дальнейшая оптимизация затронет не сами направления, а приведет к сокращению регулярности рейсов по всей маршрутной сети Eurowings. Кроме того, перевозчик полностью ликвидирует свою постоянный пункт базирования в австрийском Граце, где больше не будет постоянно дислоцироваться ни один самолет этой компании.
 
БизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКДубайSpiegel
 
 
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