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СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо

СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо - 16.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Eurowings сократит зимнюю программу полетов из-за роста цен на топливо

Немецкий лоукостер Eurowings сокращает зимнюю программу полетов из-за роста цен на авиакеросин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:41+0300

2026-10-16T19:41+0300

2026-10-16T19:42+0300

бизнес

ближний восток

дубай

spiegel

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Немецкий лоукостер Eurowings сокращает зимнюю программу полетов из-за роста цен на авиакеросин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутреннее письмо руководства авиакомпании. По информации издания, в результате роста цен на авиакеросин незапланированные расходы Eurowings на топливо только в текущем году превысили бюджет почти на 250 миллионов евро, что в два раза перекрывает всю годовую прибыль компании за прошлый год. "Eurowings исключает из зимнего расписания рейсы, которые в связи с ростом затрат (на авиакеросин - ред.) перестали быть рентабельными. На первом этапе предложение будет сокращено примерно на пять процентов. Так, будут отменены рейсы из Кельна/Бонна и Штутгарта в Дубай, хотя в конце сентября авиакомпания с большой помпой объявила об их запуске", - говорится в публикации. Отмечается, что дальнейшая оптимизация затронет не сами направления, а приведет к сокращению регулярности рейсов по всей маршрутной сети Eurowings. Кроме того, перевозчик полностью ликвидирует свою постоянный пункт базирования в австрийском Граце, где больше не будет постоянно дислоцироваться ни один самолет этой компании.

ближний восток

дубай

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бизнес, ближний восток, дубай, spiegel