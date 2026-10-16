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"Росатом" представил Кении предложения по развитию атомной энергетики
"Росатом" представил Кении предложения по развитию атомной энергетики - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" представил Кении предложения по развитию атомной энергетики
Госкорпорация "Росатом" представила Кении предложения по развитию атомной энергетики, решения о будущих проектах и масштабах строительства АЭС будет принимать... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:42+0300
2026-10-16T09:42+0300
2026-10-16T09:42+0300
кения
египет
росатом
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" представила Кении предложения по развитию атомной энергетики, решения о будущих проектах и масштабах строительства АЭС будет принимать кенийское правительство, заявил посол России в Найроби Всеволод Ткаченко.
"Росатом" поддерживает контакты с вашим Агентством по атомной энергетике (NUPEA). И предложения "Росатома" уже на столе", - сказал дипломат в эфире кенийской телерадиовещательной корпорации KBC.
По словам Ткаченко, кенийские власти самостоятельно определят, как интегрировать будущую атомную электростанцию в национальную энергосистему.
Посол также отметил опыт "Росатома" в строительстве и обслуживании АЭС, а в качестве примера привел египетскую атомную электростанцию "Эль-Дабаа". По его словам, ее планируется подключить к национальной энергосистеме Египта в 2028 году, а проектная мощность станции составит 4,8 тысячи мегаватт.
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кения, египет, росатом
"Росатом" представил Кении предложения по развитию атомной энергетики
Посол Ткаченко: "Росатом" представил Кении предложения по развитию атомной энергетики
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" представила Кении предложения по развитию атомной энергетики, решения о будущих проектах и масштабах строительства АЭС будет принимать кенийское правительство, заявил посол России в Найроби Всеволод Ткаченко.
"Росатом" поддерживает контакты с вашим Агентством по атомной энергетике (NUPEA). И предложения "Росатома" уже на столе", - сказал дипломат в эфире кенийской телерадиовещательной корпорации KBC.
По словам Ткаченко, кенийские власти самостоятельно определят, как интегрировать будущую атомную электростанцию в национальную энергосистему.
Посол также отметил опыт "Росатома" в строительстве и обслуживании АЭС, а в качестве примера привел египетскую атомную электростанцию "Эль-Дабаа". По его словам, ее планируется подключить к национальной энергосистеме Египта в 2028 году, а проектная мощность станции составит 4,8 тысячи мегаватт.