https://1prime.ru/20261016/rossija-874343397.html
Россия и Казахстан отметили вклад в стабильность нефтяного рынка
Россия и Казахстан отметили вклад в стабильность нефтяного рынка - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан отметили вклад в стабильность нефтяного рынка
Россия и Казахстан отмечают, что их взаимодействие в ОПЕК+ вносит значительный вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, сообщило правительство | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:38+0300
2026-10-16T15:38+0300
2026-10-16T15:38+0300
нефть
казахстан
москва
александр новак
опек
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Казахстан отмечают, что их взаимодействие в ОПЕК+ вносит значительный вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, сообщило правительство России по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым.
Встреча прошла на полях Российской энергетической недели.
"Сторонами особо было отмечено взаимодействие России и Казахстана в рамках ОПЕК+, которое вносит значительный вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка. Принимаемые странами-участницами решения основаны на реальных показателях и тенденциях рынка и направлены на его балансировку в условиях экономических вызовов", - говорится в сообщении кабмина.
Добавляется, что Новак и Мирзагалиев обсудили сотрудничество в различных отраслях ТЭК.
"Сегодня можно с уверенностью констатировать, что отношения между Россией и республикой находятся на подъеме, носят многоплановый и глубоко структурированный характер, охватывают практически все измерения политической, хозяйственной и социально-гуманитарной сфер. Акцент делается на укреплении торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной составляющих отношений", - отметил Новак, его слова приводятся в сообщении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, казахстан, москва, александр новак, опек
Нефть, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Александр Новак, ОПЕК
Россия и Казахстан отметили вклад в стабильность нефтяного рынка
Новак: взаимодействие России и Казахстана в ОПЕК+ вносит вклад в стабильность рынка
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Казахстан отмечают, что их взаимодействие в ОПЕК+ вносит значительный вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, сообщило правительство России по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым.
Встреча прошла на полях Российской энергетической недели.
"Сторонами особо было отмечено взаимодействие России и Казахстана в рамках ОПЕК+, которое вносит значительный вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка. Принимаемые странами-участницами решения основаны на реальных показателях и тенденциях рынка и направлены на его балансировку в условиях экономических вызовов", - говорится в сообщении кабмина.
Добавляется, что Новак и Мирзагалиев обсудили сотрудничество в различных отраслях ТЭК.
"Сегодня можно с уверенностью констатировать, что отношения между Россией и республикой находятся на подъеме, носят многоплановый и глубоко структурированный характер, охватывают практически все измерения политической, хозяйственной и социально-гуманитарной сфер. Акцент делается на укреплении торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной составляющих отношений", - отметил Новак, его слова приводятся в сообщении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.