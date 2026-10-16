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Россия и Турция углубляют сотрудничество в ТЭК, заявили в Минэнерго
Россия и Турция углубляют сотрудничество в ТЭК, заявили в Минэнерго - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Турция углубляют сотрудничество в ТЭК, заявили в Минэнерго
Россия и Турция постоянно углубляют сотрудничество в сфере ТЭК, сообщил замминистра энергетики РФ Роман Маршавин в рамках Российской энергетической недели. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:32+0300
2026-10-16T19:32+0300
2026-10-16T19:34+0300
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нефть
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Турция постоянно углубляют сотрудничество в сфере ТЭК, сообщил замминистра энергетики РФ Роман Маршавин в рамках Российской энергетической недели. "Если взять, например, нашего соседа Турцию. Уже в последние годы построены и газопроводы, и линии электропередач, и АЭС. То есть мы постоянно углубляем наше сотрудничество, добавляем туда новые компоненты", - сказал Маршавин в ходе сессии "Платформа "3+3": энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, нефть, турция, москва
РОССИЯ, Нефть, ТУРЦИЯ, МОСКВА
Россия и Турция углубляют сотрудничество в ТЭК, заявили в Минэнерго
Маршавин: Россия и Турция постоянно углубляют сотрудничество в сфере ТЭК
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия и Турция постоянно углубляют сотрудничество в сфере ТЭК, сообщил замминистра энергетики РФ Роман Маршавин в рамках Российской энергетической недели.
"Если взять, например, нашего соседа Турцию. Уже в последние годы построены и газопроводы, и линии электропередач, и АЭС. То есть мы постоянно углубляем наше сотрудничество, добавляем туда новые компоненты", - сказал Маршавин в ходе сессии "Платформа "3+3": энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.