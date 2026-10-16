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Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию

Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию - 16.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил рост в основную торговую сессию

Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил рост до 1% и пытается закрепиться выше круглого уровня в 2400 пунктов по основному индексу, следует из... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:17+0300

2026-10-16T13:17+0300

2026-10-16T13:17+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил рост до 1% и пытается закрепиться выше круглого уровня в 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.55 мск подскакивает на 1,04% относительно предыдущего закрытия, до 2 411,56 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Полюса" (+4,7%), "Фосагро" (+2,4%), "Позитива" (+2,8%). Дешевеют акции "Татнефти" (-0,8%), "Циана" (-1,2%), "Совкомфлота" (-0,6%). "Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжит проторговывать район 2400 пунктов, вероятно волатильно, но постарается удержаться выше него по итогам рабочей недели", - отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. Более того, на рынке чувствуется готовность индекса идти выше и искать триггеры для преодоления зоны 2410-2430 пунктов, заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, акции, индексы, евгений локтюхов, татнефть, циан, совкомфлот