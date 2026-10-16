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Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях

Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях

Российский рынок акций уверенно растет днем пятницы при поддержке корпоративных новостей, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Мосбиржи и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:12+0300

2026-10-16T16:12+0300

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рынок

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет днем пятницы при поддержке корпоративных новостей, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.49 мск рос на 1,25% - до 2 416,71 пункта. Вчера индекс снизился на 1,43%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,03% - до 105,89 доллара за баррель. "Поддержку нефтегазовому сектору оказывает продление США разрешения на операции с зарубежными активами "Лукойла" до апреля 2027 года. При этом Brent остается вблизи 105 долларов за баррель, а инфляционные риски и высокие доходности ОФЗ ограничивают потенциал восстановления рынка ", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-18 базисных пунктов на отрезке от двух до пяти лет, что может отражать переоценку инвесторами в меньшую сторону вероятности повышения ключевой ставки на заседании Банка России 23 октября, что в принципе благоприятно для фондового рынка. Дополнительную поддержку рынок получает от позитивных корпоративных новостей", - отметили аналитики из компании "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Полюса" (+4,33%),"Вуш холдинга" (+3,78%), "Позитива" (+3,57%), "СПБ биржи" (+3,19%), "Абрау-Дюрсо" (+3,09%). "Для "Алроса" негативным фоном стало сообщение об отсутствии поступлений от дивидендов компании в трехлетнем проекте бюджета Якутии. Это говорит об осторожных ожиданиях региона, однако окончательное решение самой компании о будущих выплатах еще не принято ", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Циана" (−1,54%), "Совкомфлота" (−0,59%), "Русагро" (−0,27%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,20%), обыкновенные акции НМТП (−0,29%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии диапазон 2380-2430 пунктов. "В целом на рынке сохраняется позитивный импульс, на фоне которого индекс Мосбиржи может развить рыночное восстановление в направлении 2441 пункта, где проходит сопротивление в виде 200-дневного скользящего среднего", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".

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рынок, торги, сша, якутия, владимир чернов, мосбиржа, лукойл, финам