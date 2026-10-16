https://1prime.ru/20261016/rynok-874345545.html
Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях
Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях - 16.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях
Российский рынок акций уверенно растет днем пятницы при поддержке корпоративных новостей, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Мосбиржи и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:12+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет днем пятницы при поддержке корпоративных новостей, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.49 мск рос на 1,25% - до 2 416,71 пункта. Вчера индекс снизился на 1,43%.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,03% - до 105,89 доллара за баррель.
"Поддержку нефтегазовому сектору оказывает продление США разрешения на операции с зарубежными активами "Лукойла" до апреля 2027 года. При этом Brent остается вблизи 105 долларов за баррель, а инфляционные риски и высокие доходности ОФЗ ограничивают потенциал восстановления рынка ", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам".
"Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-18 базисных пунктов на отрезке от двух до пяти лет, что может отражать переоценку инвесторами в меньшую сторону вероятности повышения ключевой ставки на заседании Банка России 23 октября, что в принципе благоприятно для фондового рынка. Дополнительную поддержку рынок получает от позитивных корпоративных новостей", - отметили аналитики из компании "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Полюса" (+4,33%),"Вуш холдинга" (+3,78%), "Позитива" (+3,57%), "СПБ биржи" (+3,19%), "Абрау-Дюрсо" (+3,09%).
"Для "Алроса" негативным фоном стало сообщение об отсутствии поступлений от дивидендов компании в трехлетнем проекте бюджета Якутии. Это говорит об осторожных ожиданиях региона, однако окончательное решение самой компании о будущих выплатах еще не принято ", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Циана" (−1,54%), "Совкомфлота" (−0,59%), "Русагро" (−0,27%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,20%), обыкновенные акции НМТП (−0,29%).
ПРОГНОЗЫ
Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии диапазон 2380-2430 пунктов.
"В целом на рынке сохраняется позитивный импульс, на фоне которого индекс Мосбиржи может развить рыночное восстановление в направлении 2441 пункта, где проходит сопротивление в виде 200-дневного скользящего среднего", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
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рынок, торги, сша, якутия, владимир чернов, мосбиржа, лукойл, финам
Рынок, Торги, США, ЯКУТИЯ, Владимир Чернов, Мосбиржа, Лукойл, Финам
Рынок акций России уверенно растет на корпоративных новостях
Мосбиржа: российский рынок акций растет при поддержке корпоративных новостей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет днем пятницы при поддержке корпоративных новостей, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.49 мск рос на 1,25% - до 2 416,71 пункта. Вчера индекс снизился на 1,43%.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,03% - до 105,89 доллара за баррель.
"Поддержку нефтегазовому сектору оказывает продление США разрешения на операции с зарубежными активами "Лукойла" до апреля 2027 года. При этом Brent остается вблизи 105 долларов за баррель, а инфляционные риски и высокие доходности ОФЗ ограничивают потенциал восстановления рынка ", - рассказал Егор Вершинин из ФГ "Финам".
"Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-18 базисных пунктов на отрезке от двух до пяти лет, что может отражать переоценку инвесторами в меньшую сторону вероятности повышения ключевой ставки на заседании Банка России 23 октября, что в принципе благоприятно для фондового рынка. Дополнительную поддержку рынок получает от позитивных корпоративных новостей", - отметили аналитики из компании "Цифра брокер".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Полюса" (+4,33%),"Вуш холдинга" (+3,78%), "Позитива" (+3,57%), "СПБ биржи" (+3,19%), "Абрау-Дюрсо" (+3,09%).
"Для "Алроса" негативным фоном стало сообщение об отсутствии поступлений от дивидендов компании в трехлетнем проекте бюджета Якутии. Это говорит об осторожных ожиданиях региона, однако окончательное решение самой компании о будущих выплатах еще не принято ", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Циана" (−1,54%), "Совкомфлота" (−0,59%), "Русагро" (−0,27%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,20%), обыкновенные акции НМТП (−0,29%).
Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии диапазон 2380-2430 пунктов.
"В целом на рынке сохраняется позитивный импульс, на фоне которого индекс Мосбиржи может развить рыночное восстановление в направлении 2441 пункта, где проходит сопротивление в виде 200-дневного скользящего среднего", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".