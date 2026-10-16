https://1prime.ru/20261016/shri-lanka-874331468.html

Шри-Ланка рассчитывает на участие российских компаний в поставках нефти

Шри-Ланка рассчитывает на участие российских компаний в поставках нефти - 16.10.2026, ПРАЙМ

Шри-Ланка рассчитывает на участие российских компаний в поставках нефти

Шри-Ланка рассчитывает на участие российских компаний в поставках энергоресурсов, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ Шобини Каушала Гунасекера. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:46+0300

2026-10-16T12:46+0300

2026-10-16T12:46+0300

россия

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шри-ланка

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Шри-Ланка рассчитывает на участие российских компаний в поставках энергоресурсов, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки в РФ Шобини Каушала Гунасекера. "Мы работаем с Россией и изучаем возможности участия российских компаний в тендерах Шри-Ланки. В этой форме мы сотрудничаем и с Россией, и с другими странами", - сказала посол агентству на полях "Российской энергетической недели", отвечая на вопрос отвечая на вопрос о сотрудничестве двух стран в сфере поставок нефти. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, нефть, шри-ланка, москва