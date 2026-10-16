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Собянин поблагодарил работников дорожного хозяйства за безопасность дорог - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Собянин поблагодарил работников дорожного хозяйства за безопасность дорог
Собянин поблагодарил работников дорожного хозяйства за безопасность дорог - 16.10.2026, ПРАЙМ
Собянин поблагодарил работников дорожного хозяйства за безопасность дорог
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за комфорт и безопасность столичных дорог, а... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:37+0300
2026-10-16T12:37+0300
бизнес
россия
москва
донецк
сергей собянин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за комфорт и безопасность столичных дорог, а также за надежность мостов, тоннелей и пешеходных переходов. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем работников дорожного хозяйства. Спасибо за комфорт и безопасность столичных дорог. За надежность мостов, тоннелей и пешеходных переходов", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр поблагодарил работников за большой труд по восстановлению инфраструктуры Донецка и Луганска, отметив, что эта задача по плечу только сильным и мужественным профессионалам. "Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе", - заключил он.
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бизнес, россия, москва, донецк, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Донецк, Сергей Собянин
12:37 16.10.2026
 
Собянин поблагодарил работников дорожного хозяйства за безопасность дорог

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за комфорт и безопасность столичных дорог, а также за надежность мостов, тоннелей и пешеходных переходов.
"Дорогие друзья, поздравляю с Днем работников дорожного хозяйства. Спасибо за комфорт и безопасность столичных дорог. За надежность мостов, тоннелей и пешеходных переходов", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр поблагодарил работников за большой труд по восстановлению инфраструктуры Донецка и Луганска, отметив, что эта задача по плечу только сильным и мужественным профессионалам.
"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе", - заключил он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДонецкСергей Собянин
 
 
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