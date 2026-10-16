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В Казахстане подчеркнул важность КТК для транспортировки нефти - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане подчеркнул важность КТК для транспортировки нефти
В Казахстане подчеркнул важность КТК для транспортировки нефти - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Казахстане подчеркнул важность КТК для транспортировки нефти
Советник президента Казахстана Магзум Мирзагалиев подчеркнул важность маршрута Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для транспортировки казахстанской... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:58+0300
2026-10-16T18:01+0300
нефть
россия
казахстан
москва
ктк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Советник президента Казахстана Магзум Мирзагалиев подчеркнул важность маршрута Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для транспортировки казахстанской нефти. Мирзагалиев отметил, что стабильность поставок нефти имеет важное значение для Казахстана, России и для глобального рынка углеводородов, поэтому безопасность поставок диктует необходимость диверсификации маршрутов. Однако, он напомнил, что 80% казахстанской нефти идет через КТК. "Мы начали работу по открытию для себя нового маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан - объемы 1,6 миллиона тонн в год, сейчас мы проводим работу по увеличению данного объема до 2,2 миллиона тонн в год. Но эти цифры в любом случае наглядно показывают важность КТК - 65 миллионов тонн и, как я уже отметил (в сравнении с - ред.) 2,2 миллиона тонн", - сказал Мирзагалиев в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя". Советник казахстанского президента отметил, что Казахстан для диверсификации поставки углеводородов также активно использует маршрут "Атырау-Самара", по которому по результатам 2025 года было транспортировано 9,3 миллиона тонн казахстанской нефти. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, россия, казахстан, москва, ктк
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, КТК
17:58 16.10.2026 (обновлено: 18:01 16.10.2026)
 
В Казахстане подчеркнул важность КТК для транспортировки нефти

Мирзагалиев подчеркнул важность КТК для транспортировки казахстанской нефти

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Советник президента Казахстана Магзум Мирзагалиев подчеркнул важность маршрута Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для транспортировки казахстанской нефти.
Мирзагалиев отметил, что стабильность поставок нефти имеет важное значение для Казахстана, России и для глобального рынка углеводородов, поэтому безопасность поставок диктует необходимость диверсификации маршрутов. Однако, он напомнил, что 80% казахстанской нефти идет через КТК.
"Мы начали работу по открытию для себя нового маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан - объемы 1,6 миллиона тонн в год, сейчас мы проводим работу по увеличению данного объема до 2,2 миллиона тонн в год. Но эти цифры в любом случае наглядно показывают важность КТК - 65 миллионов тонн и, как я уже отметил (в сравнении с - ред.) 2,2 миллиона тонн", - сказал Мирзагалиев в ходе своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".
Советник казахстанского президента отметил, что Казахстан для диверсификации поставки углеводородов также активно использует маршрут "Атырау-Самара", по которому по результатам 2025 года было транспортировано 9,3 миллиона тонн казахстанской нефти.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьРОССИЯКАЗАХСТАНМОСКВАКТК
 
 
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