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СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу - 16.10.2026, ПРАЙМ
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СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу - 16.10.2026, ПРАЙМ
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу
Микрофинансовым организациям, клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями в связи с нарушением работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:26+0300
2026-10-16T15:26+0300
финансы
банки
рязанская область
калуга
яндекс
бки
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Микрофинансовым организациям, клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями в связи с нарушением работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано отменить неустойку по просроченному платежу, следует из письма саморегулируемой организации (СРО) "МиР", с которым ознакомилось РИА Новости. В письме сообщается, что в связи с нестабильной работой дата-центров "Яндекса", часть микрофинансовых организаций, использующих облачную инфраструктуру данного разработчика, столкнулась с техническими ограничениями. Некоторые заемщики не могут получить доступ к информации в личном кабинете, в том числе ознакомиться с размером задолженности, графиком платежей, осуществить погашение задолженности, подать заявку на осуществление юридически значимых действий и так далее. "На основании Федерального закона от "О потребительском кредите (займе)" рекомендуем МФО уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), оформив его локальным актом и уведомив заемщиков", - говорится в письме. Также в саморегулируемой организации рекомендуют МФО вести реестр обращений заемщиков, связанных с неработоспособностью систем, а после восстановления работоспособности проинформировать заемщиков о корректировке их обязательств, в том числе уведомить о размере возникшей переплаты (при наличии) и порядке ее возвращения микрофинансовой организацией. Далее организация рекомендует МФО разместить на своем сайте и в соцсетях информацию о неработоспособности конкретных систем и планируемых сроках их восстановления, а также иную информацию, необходимую заемщикам для надлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам. "После восстановления инфраструктуры осуществить дополнительную проверку информации, переданной в БКИ, в целях оперативной корректировки недостоверных сведений", - отметили в организации. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рязанская область, калуга, яндекс, бки
Финансы, Банки, Рязанская область, Калуга, Яндекс, БКИ
15:26 16.10.2026
 
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу

Микрофинансовым организациям рекомендовали отменить неустойку по просроченному платежу

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Микрофинансовым организациям, клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями в связи с нарушением работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано отменить неустойку по просроченному платежу, следует из письма саморегулируемой организации (СРО) "МиР", с которым ознакомилось РИА Новости.
В письме сообщается, что в связи с нестабильной работой дата-центров "Яндекса", часть микрофинансовых организаций, использующих облачную инфраструктуру данного разработчика, столкнулась с техническими ограничениями. Некоторые заемщики не могут получить доступ к информации в личном кабинете, в том числе ознакомиться с размером задолженности, графиком платежей, осуществить погашение задолженности, подать заявку на осуществление юридически значимых действий и так далее.
"На основании Федерального закона от "О потребительском кредите (займе)" рекомендуем МФО уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), оформив его локальным актом и уведомив заемщиков", - говорится в письме.
Также в саморегулируемой организации рекомендуют МФО вести реестр обращений заемщиков, связанных с неработоспособностью систем, а после восстановления работоспособности проинформировать заемщиков о корректировке их обязательств, в том числе уведомить о размере возникшей переплаты (при наличии) и порядке ее возвращения микрофинансовой организацией.
Далее организация рекомендует МФО разместить на своем сайте и в соцсетях информацию о неработоспособности конкретных систем и планируемых сроках их восстановления, а также иную информацию, необходимую заемщикам для надлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам.
"После восстановления инфраструктуры осуществить дополнительную проверку информации, переданной в БКИ, в целях оперативной корректировки недостоверных сведений", - отметили в организации.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
 
ФинансыБанкиРязанская областьКалугаЯндексБКИ
 
 
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