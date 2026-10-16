https://1prime.ru/20261016/sro-874342849.html
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу - 16.10.2026, ПРАЙМ
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу
Микрофинансовым организациям, клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями в связи с нарушением работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:26+0300
2026-10-16T15:26+0300
2026-10-16T15:26+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Микрофинансовым организациям, клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями в связи с нарушением работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано отменить неустойку по просроченному платежу, следует из письма саморегулируемой организации (СРО) "МиР", с которым ознакомилось РИА Новости.
В письме сообщается, что в связи с нестабильной работой дата-центров "Яндекса", часть микрофинансовых организаций, использующих облачную инфраструктуру данного разработчика, столкнулась с техническими ограничениями. Некоторые заемщики не могут получить доступ к информации в личном кабинете, в том числе ознакомиться с размером задолженности, графиком платежей, осуществить погашение задолженности, подать заявку на осуществление юридически значимых действий и так далее.
"На основании Федерального закона от "О потребительском кредите (займе)" рекомендуем МФО уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), оформив его локальным актом и уведомив заемщиков", - говорится в письме.
Также в саморегулируемой организации рекомендуют МФО вести реестр обращений заемщиков, связанных с неработоспособностью систем, а после восстановления работоспособности проинформировать заемщиков о корректировке их обязательств, в том числе уведомить о размере возникшей переплаты (при наличии) и порядке ее возвращения микрофинансовой организацией.
Далее организация рекомендует МФО разместить на своем сайте и в соцсетях информацию о неработоспособности конкретных систем и планируемых сроках их восстановления, а также иную информацию, необходимую заемщикам для надлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам.
"После восстановления инфраструктуры осуществить дополнительную проверку информации, переданной в БКИ, в целях оперативной корректировки недостоверных сведений", - отметили в организации.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
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финансы, банки, рязанская область, калуга, яндекс, бки
Финансы, Банки, Рязанская область, Калуга, Яндекс, БКИ
СРО "МиР" рекомендовала МФО отменить неустойку по просроченному платежу
Микрофинансовым организациям рекомендовали отменить неустойку по просроченному платежу
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Микрофинансовым организациям, клиенты которых столкнулись с техническими ограничениями в связи с нарушением работы дата-центров "Яндекса", рекомендовано отменить неустойку по просроченному платежу, следует из письма саморегулируемой организации (СРО) "МиР", с которым ознакомилось РИА Новости.
В письме сообщается, что в связи с нестабильной работой дата-центров "Яндекса", часть микрофинансовых организаций, использующих облачную инфраструктуру данного разработчика, столкнулась с техническими ограничениями. Некоторые заемщики не могут получить доступ к информации в личном кабинете, в том числе ознакомиться с размером задолженности, графиком платежей, осуществить погашение задолженности, подать заявку на осуществление юридически значимых действий и так далее.
"На основании Федерального закона от "О потребительском кредите (займе)" рекомендуем МФО уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), оформив его локальным актом и уведомив заемщиков", - говорится в письме.
Также в саморегулируемой организации рекомендуют МФО вести реестр обращений заемщиков, связанных с неработоспособностью систем, а после восстановления работоспособности проинформировать заемщиков о корректировке их обязательств, в том числе уведомить о размере возникшей переплаты (при наличии) и порядке ее возвращения микрофинансовой организацией.
Далее организация рекомендует МФО разместить на своем сайте и в соцсетях информацию о неработоспособности конкретных систем и планируемых сроках их восстановления, а также иную информацию, необходимую заемщикам для надлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам.
"После восстановления инфраструктуры осуществить дополнительную проверку информации, переданной в БКИ, в целях оперативной корректировки недостоверных сведений", - отметили в организации.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.