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СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам

СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам - 16.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам

Вашингтон изучает возможность разрешить продажу находящихся под санкциями судов, в том числе связанных с Россией, законным операторам с последующим снятием... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T04:49+0300

2026-10-16T04:49+0300

2026-10-16T04:49+0300

нефть

сша

вашингтон

иран

дональд трамп

владимир путин

financial times

минфин сша

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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Вашингтон изучает возможность разрешить продажу находящихся под санкциями судов, в том числе связанных с Россией, законным операторам с последующим снятием ограничений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Цель, по данным агентства, состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. "Если легитимные покупатели заинтересованы в приобретении судов "теневого флота" и их восстановлении для законного использования в мировой коммерческой судоходной отрасли, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами - ред.) может рассмотреть возможность разрешения таких сделок и снятия санкций с этих судов в индивидуальном порядке", - приводит издание слова чиновника из американского минфина. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели.

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нефть, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, владимир путин, financial times, минфин сша, минфин