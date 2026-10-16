Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/ssha-874314617.html
СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам
СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам - 16.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам
Вашингтон изучает возможность разрешить продажу находящихся под санкциями судов, в том числе связанных с Россией, законным операторам с последующим снятием... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T04:49+0300
2026-10-16T04:49+0300
нефть
сша
вашингтон
иран
дональд трамп
владимир путин
financial times
минфин сша
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874314617.jpg?1792115341
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Вашингтон изучает возможность разрешить продажу находящихся под санкциями судов, в том числе связанных с Россией, законным операторам с последующим снятием ограничений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Цель, по данным агентства, состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. "Если легитимные покупатели заинтересованы в приобретении судов "теневого флота" и их восстановлении для законного использования в мировой коммерческой судоходной отрасли, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами - ред.) может рассмотреть возможность разрешения таких сделок и снятия санкций с этих судов в индивидуальном порядке", - приводит издание слова чиновника из американского минфина. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели.
сша
вашингтон
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, владимир путин, financial times, минфин сша, минфин
Нефть, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Financial Times, Минфин США, Минфин
04:49 16.10.2026
 
СМИ: США могут разрешить продажу судов "теневого флота" законным операторам

FT: США могут разрешить продажу судов, связанных с Россией, законным операторам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Вашингтон изучает возможность разрешить продажу находящихся под санкциями судов, в том числе связанных с Россией, законным операторам с последующим снятием ограничений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Цель, по данным агентства, состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива.
"Если легитимные покупатели заинтересованы в приобретении судов "теневого флота" и их восстановлении для законного использования в мировой коммерческой судоходной отрасли, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами - ред.) может рассмотреть возможность разрешения таких сделок и снятия санкций с этих судов в индивидуальном порядке", - приводит издание слова чиновника из американского минфина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. По данным американских СМИ, нефтепродукты из России могут появиться в США в ближайшие две недели.
 
НефтьСШАВАШИНГТОНИРАНДональд ТрампВладимир ПутинFinancial TimesМинфин СШАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала