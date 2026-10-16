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В Гамбурге суд рассмотрит ходатайство защиты по делу о подрыве "Севпотоков"

В Гамбурге суд рассмотрит ходатайство защиты по делу о подрыве "Севпотоков" - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Гамбурге суд рассмотрит ходатайство защиты по делу о подрыве "Севпотоков"

Высший земельный суд Гамбурга рассматривает ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении судебного разбирательства по делу о подрыве... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:18+0300

2026-10-16T17:18+0300

2026-10-16T17:18+0300

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга рассматривает ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении судебного разбирательства по делу о подрыве "Северных потоков", дата оглашения решения на данный момент не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд в Гамбурге провел в среду первое заседание по делу Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". В ходе заседания его адвокаты потребовали полностью закрыть уголовное дело, заявив о якобы существующих процессуальных препятствиях. "Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат (суда - ред.) примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращен", - сообщила руководитель пресс-службы суда в Гамбурге Марайке Франтцен. По ее словам, суд из-за рассмотрения требования защиты о прекращении процесса отложил утверждение повестки судебных заседаний, запланированных на ноябрь. Второе заседания суда в Гамбурге по делу Кузнецова запланировано на 27 октября. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. В рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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россия, германия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2