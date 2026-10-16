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В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками

В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками

Нефтяной танкер, на борту которого находились 15 индийских моряков, был атакован в Ормузском проливе, никто не пострадал, сообщил министр по портам, судоходству | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:44+0300

2026-10-16T21:44+0300

2026-10-16T21:44+0300

нефть

ормузский пролив

иран

индия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874361601.jpg?1792176282

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяной танкер, на борту которого находились 15 индийских моряков, был атакован в Ормузском проливе, никто не пострадал, сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал. "Шестнадцатого октября нефтяной танкер MT ST 3 с 15 индийскими моряками подвергся удару снарядом в Ормузском проливе", - говорится в его публикации в соцсети X. Он отметил, что в ходе этого инцидента, а также инцидента, произошедшего 14 октября, когда в танкер YARA J с химическим грузом попал дрон у побережья Румынии в Черном море, никто из моряков не пострадал. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Корпус стражей исламской революции Ирана в сентябре заявлял, что Тегеран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном.

ормузский пролив

иран

индия

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нефть, ормузский пролив, иран, индия