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В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками
В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками
Нефтяной танкер, на борту которого находились 15 индийских моряков, был атакован в Ормузском проливе, никто не пострадал, сообщил министр по портам, судоходству | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:44+0300
2026-10-16T21:44+0300
нефть
ормузский пролив
иран
индия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874361601.jpg?1792176282
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяной танкер, на борту которого находились 15 индийских моряков, был атакован в Ормузском проливе, никто не пострадал, сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал. "Шестнадцатого октября нефтяной танкер MT ST 3 с 15 индийскими моряками подвергся удару снарядом в Ормузском проливе", - говорится в его публикации в соцсети X. Он отметил, что в ходе этого инцидента, а также инцидента, произошедшего 14 октября, когда в танкер YARA J с химическим грузом попал дрон у побережья Румынии в Черном море, никто из моряков не пострадал. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Корпус стражей исламской революции Ирана в сентябре заявлял, что Тегеран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном.
ормузский пролив
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нефть, ормузский пролив, иран, индия
Нефть, Ормузский пролив, ИРАН, ИНДИЯ
21:44 16.10.2026
 
В Ормузском проливе обстреляли нефтяной танкер с индийскими моряками

Соновал: нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был атакован в Ормузском проливе

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Нефтяной танкер, на борту которого находились 15 индийских моряков, был атакован в Ормузском проливе, никто не пострадал, сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.
"Шестнадцатого октября нефтяной танкер MT ST 3 с 15 индийскими моряками подвергся удару снарядом в Ормузском проливе", - говорится в его публикации в соцсети X.
Он отметил, что в ходе этого инцидента, а также инцидента, произошедшего 14 октября, когда в танкер YARA J с химическим грузом попал дрон у побережья Румынии в Черном море, никто из моряков не пострадал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Корпус стражей исламской революции Ирана в сентябре заявлял, что Тегеран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном.
 
НефтьОрмузский проливИРАНИНДИЯ
 
 
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